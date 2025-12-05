 / Mostre

Ospedaletti, conclusa la mostra personale di Agnese La Rotella al Byblos

Serata finale impreziosita dalla musica del saxofonista Simone Giacon, presidente di Ars Longa

Si è conclusa giovedì sera la mostra personale della pittrice sanremese Agnese La Rotella organizzata nelle sale del ristorante Byblos di Ospedaletti. Ad allietare la serata il saxofonista Simone Giacon, presidente dell’associazione culturale Ars Longa, che ha intrattenuto i clienti con il suo strumento. 
 

