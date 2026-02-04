'VASADEA': a Vallebona la ceramica di Fabiana Maria D’Amico tra sacro, archetipi e memoria

Il Comune di Vallebona, in collaborazione con l’Associazione Archivio Sergio Gagliolo, presenta “VASADEA”, mostra di ceramica di Fabiana Maria D’Amico, in Area Arte Vallebona dal 6 al 22 febbraio 2026.

Area Arte è lo spazio espositivo permanente del Comune di Vallebona, pensato per accogliere progetti artistici contemporanei e favorire l’incontro tra linguaggi diversi;situato nel cuore del borgo, in un ambiente suggestivo e raccolto, questo luogo rappresenta un’opportunità per artisti e curatori di presentare le proprie opere in un contesto attento alla ricerca e alla sperimentazione. L’obiettivo è creare un punto di riferimento culturale che valorizzi l’arte come strumento di conoscenza, dialogo e condivisione. Il progetto nasce dalla volontà di offrire un luogo stabile e aperto al pubblico, dove la creatività possa essere vissuta come esperienza collettiva e occasione di crescita per la comunità.

Area Arte continua così ad affermarsi come laboratorio vivo, in cui idee, visioni e percorsi artistici trovano spazio per esprimersi e generare nuove prospettive.

La mostra propone un percorso artistico che ruota attorno al tema del sacro, dell’archetipo e della memoria, attraverso opere ceramiche che dialogano con forme ancestrali e simboliche. Un’indagine materica e spirituale che richiama antiche civiltà e linguaggi senza tempo.

L’inaugurazione è prevista venerdì 6 febbraio alle ore 18.30.

La mostra sarà visitabile da venerdì a domenica dalle ore 16.00 alle 20.00, oppure su appuntamento (tel. +39 335 5711196).

Il programma degli eventi collaterali prevede:

13 febbraio ore 20.00 – Proiezione “Signs Out Of Time”

– Proiezione 21 febbraio ore 18.00 – Incontro “La Civiltà della Dea: il sacro e l’arte” con Luisa Vicinelli

La mostra è a cura dell’Archivio Sergio Gagliolo e rientra nelle iniziative culturali promosse dal Comune di Vallebona per la valorizzazione dell’arte contemporanea e del dialogo tra tradizione e ricerca artistica.

Sede della mostra

Area Arte Vallebona

Via del Municipio 1 – Vallebona

www.vallebona.info



