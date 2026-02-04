'Cervo in Blu d’Inchiostro' accende i riflettori su Lady Constance Lloyd con la scrittrice sanremese Laura Guglielmi

Prosegue la XIV edizione di “Cervo in Blu d’Inchiostro” con un appuntamento di grande fascino letterario e musicale. Sabato 7 febbraio, all’Oratorio di Santa Caterina, sarà protagonista la giornalista e scrittrice Laura Guglielmi, che presenterà il suo libro “Lady Constance Lloyd – L’importanza di chiamarsi Wilde” (Morellini Editore).

Il volume restituisce voce e centralità a Constance Lloyd, moglie di Oscar Wilde: donna colta, indipendente e anticonformista, cresciuta nella Londra vittoriana e protagonista, spesso invisibile, della scena culturale di fine Ottocento. Attraverso una narrazione intensa e documentata, Laura Guglielmi ricostruisce il ritratto di una figura femminile modernissima, capace di scrivere, viaggiare, dirigere una rivista e difendere la propria libertà anche nei momenti più drammatici della vita, come il processo e la condanna di Wilde. Un libro che si presenta come l’autobiografia mancata” di una donna straordinaria e ancora poco conosciuta.

A dialogare con l’autrice sarà Nicoletta Sasso, già docente del Liceo Vieusseux, in un’intervista che accompagnerà il pubblico dentro la vita privata, intellettuale e sentimentale di Lady Constance, con particolare attenzione al suo legame profondo con l’Italia e alla sua permanenza in Liguria.

La serata sarà arricchita da una trama musicale pensata come controcanto emotivo al racconto, con tre brani a tema femminile interpretati da Arianna Giaccheri, alunna del Liceo Classico Vieusseux, e momenti di musica classica affidati a Andrea di Camillo, con la cura artistica di Sonia Soprano, che contribuiranno a creare un’atmosfera intima e suggestiva.

Grande spazio sarà dedicato anche ai giovani, grazie alla presenza degli studenti del Polo Tecnologico Imperiese, che presenteranno un lavoro di approfondimento ispirato al libro, e alla partecipazione di studenti e docenti del Liceo Vieusseux, a conferma del forte dialogo tra scuola e cultura promosso dalla rassegna. L' incontro è riconosciuto come formazione docente, caricato su la piattaforma Sofia dall' Istituto Novaro di Imperia con il codice 102613.

L’incontro è curato da Francesca Rotta Gentile, docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo. Durante la serata sarà presente la Libreria Ubik di Imperia, che curerà la vendita dei libri.

L' incontro è promosso anche da Regione Liguria con fantastiche proiezioni nel cuore di Genova sul Palazzo della Regione in Piazza De Ferrari.

Un appuntamento che intreccia letteratura, musica e nuove generazioni, riportando alla luce una figura femminile di straordinaria modernità. Per prenotazioni e informazioni email: tramediculturaeventi@gmail.com