Camporosso: sabato prossimo un incontro sulle mafie nel Ponente ligure con il sociologo Rocco Sciarrone

Si svolgerà sabato alle 20.30, al Centro Falcone di Camporosso, un importante incontro pubblico dedicato al tema “Le mafie nel Ponente ligure”, con un approfondimento specifico sulla presenza delle organizzazioni mafiose nel territorio locale. Ospite della serata sarà il professor Rocco Sciarrone, docente ordinario di Sociologia economica all’Università di Torino, tra i maggiori studiosi italiani dei fenomeni mafiosi, che offrirà un’analisi puntuale e aggiornata del radicamento e delle trasformazioni delle mafie nel Nord-Ovest del Paese.

L’iniziativa è promossa dal progetto LegalMente del Comune di Camporosso in collaborazione con Libera, e si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e formazione sui temi della legalità e della cittadinanza attiva. L’incontro è aperto a tutti: cittadini, insegnanti, educatori, associazioni e operatori del territorio. La partecipazione sarà considerata valida, previa firma di presenza, ai fini dell’ottenimento dei crediti per la formazione del personale del comparto scolastico.

Un’occasione di confronto e approfondimento per comprendere meglio un fenomeno spesso sottovalutato, ma presente anche nei contesti locali.