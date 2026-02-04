Bordighera, eccellenza gastronomica e ottimi vini: serate a tema al ristorante La Reserve (Foto)

Eccellenza gastronomica e ottimi vini in un'atmosfera suggestiva. Serate a tema verranno proposte nel ristorante “La Réserve”, incastonato nella scogliera di Bordighera. Le prime due serate del nuovo ciclo di appuntamenti del venerdì sera saranno nel mese di febbraio: il 20 e il 27.

Il ristorante trasformerà, dunque, la cena in un’esperienza multisensoriale. Con la complicità del rumore delle onde e di una vista mozzafiato che spazia fino alla Costa Azzurra, gli ospiti potranno scoprire un menù dedicato che celebra le materie prime del territorio ligure con un tocco di innovazione internazionale. Il protagonista della serata di venerdì 20 febbraio sarà il gran bollito misto di Fassona accompagnato dalle sue sette salse mentre al centro della serata del 27 febbraio vi sarà il grand fritto piemontese, un abbinamento di eccellenze fritte salate e dolci.

Il fine settimana della Riviera di Ponente si tinge, perciò, di eleganza. Nella location bordigotta dove il fascino del mare incontra l’alta cucina gli interessati potranno seguire un percorso di degustazione con un focus particolare sulle eccellenze stagionali, nuove e vecchie ricette, accompagnate da una selezione di etichette di vini nazionali scelti direttamente da Piero Sattanino, campione del mondo dei sommeliers Asi/Aspi.

"Il venerdì a La Reserve non è solo una cena ma un rito che celebra la bellezza di degustare piatti tradizionali della cucina italiana" - fa sapere Piero Sattanino - "Vogliamo offrire ai nostri ospiti un momento di stacco totale, dove la qualità del piatto si fonde con l'incanto di uno dei luoghi più iconici della costa. Nel mese di marzo altre serate vi aspetteranno. Per garantire un’esperienza esclusiva la prenotazione è vivamente consigliata contattando lo 0184 261405".