"Sei un mito!" sbarca a Ventimiglia, teatro comunale stracolmo per Enrico Galiano (Foto)

Teatro comunale di Ventimiglia stracolmo per Enrico Galiano. Definito il "miglior professore d'Italia" e fenomeno del web con oltre 20 milioni di visualizzazioni, domenica scorsa ha incantato e interessato il numeroso pubblico, formato soprattutto da giovani, con la sua lezione-spettacolo ironica e coinvolgente "Sei un mito! - Scopri chi dei attraverso i miti greci".

Attraverso il racconto di miti greci ha accompagnato i presenti in un viaggio alla scoperta di sé. Un racconto appassionante dove la saggezza antica ha incontrato l'umorismo moderno. Galiano ha esplorato il tema del talento e della vocazione invitando il pubblico a riflettere sulla ricerca del nostro posto nel mondo. Ha, inoltre, ricordato l'importanza dei professori che fanno riflettere portando in scena una cultura che non solo insegna ma che anche commuove. Un viaggio, dunque, che ha fatto ridere ed emozionare i presenti.

Il prossimo spettacolo andrà in scena domenica 22 febbraio alle 18 e sarà “Capitol’ho” con Ale & Franz. Uno spettacolo che va alle origini della comicità dell'affiatata coppia, diventata celebre sotto la stella di Zelig, scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari, Antonio De Santis, con la regia di Alberto Ferratri e la Produzione Dada e Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito in collaborazione con Argot Produzioni.