La compagnia di Ospedaletti “Nasciüi pe rie” protagonista del settimo appuntamento di Autunno/Inverno

Prosegue la rassegna Autunno/Inverno, organizzata dal Comitato Provinciale FITA Imperia in collaborazione con il Comune di Diano Castello e con il patrocinio della Provincia di Imperia, giunta quest’anno alla sua sesta edizione.

Il settimo appuntamento è in programma sabato 24 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Concordia, dove tornerà protagonista l’amato teatro dialettale ligure.

A salire sul palco sarà infatti la compagnia di Ospedaletti “Nasciüi pe rie”, una delle realtà più apprezzate del Ponente, con lo spettacolo “A fin du mundu”, scritto e diretto da Luigi Cavicchia.

La commedia, ambientata nel dicembre 2012, ruota attorno alla celebre profezia Maya che annunciava la fine del mondo. «Tutti i componenti della famiglia di Michè, il capofamiglia, si preparano al terribile evento. Ma il mondo non finirà, e si troveranno ad affrontare e risolvere varie situazioni che si sono nel frattempo create. Fra incomprensioni e qualche litigio si arriverà al finale a sorpresa.»

La serata sarà aperta da uno sketch comico con Vanna Astrego e Carla Colombi, dal titolo “Chi l’è”.

Sul palco: Veronica Giordana, Giacomo De Vai, Matteo Maiano, Luigi Cavicchia, Lisa Castellari, Alice Maiano, Demetra De Nitto e Ornella Faraldi.

L’ingresso è a offerta. La prenotazione è consigliata al numero 0184 844108 oppure tramite la pagina dedicata alla rassegna sul sito FITA Liguria.

