 / Eventi

Eventi | 21 gennaio 2026, 10:45

La compagnia di Ospedaletti “Nasciüi pe rie” protagonista del settimo appuntamento di Autunno/Inverno

A Diano Castello sabato 24 gennaio alle ore 21.00, presso il Teatro Concordia, va in scena la commedia dialettale “A fin du mundu” di Luigi Cavicchia

La compagnia di Ospedaletti “Nasciüi pe rie” protagonista del settimo appuntamento di Autunno/Inverno

Prosegue la rassegna Autunno/Inverno, organizzata dal Comitato Provinciale FITA Imperia in collaborazione con il Comune di Diano Castello e con il patrocinio della Provincia di Imperia, giunta quest’anno alla sua sesta edizione. 

Il settimo appuntamento è in programma sabato 24 gennaio alle ore 21.00 al Teatro Concordia, dove tornerà protagonista l’amato teatro dialettale ligure.

A salire sul palco sarà infatti la compagnia di Ospedaletti “Nasciüi pe rie”, una delle realtà più apprezzate del Ponente, con lo spettacolo “A fin du mundu”, scritto e diretto da Luigi Cavicchia.

La commedia, ambientata nel dicembre 2012, ruota attorno alla celebre profezia Maya che annunciava la fine del mondo. «Tutti i componenti della famiglia di Michè, il capofamiglia, si preparano al terribile evento. Ma il mondo non finirà, e si troveranno ad affrontare e risolvere varie situazioni che si sono nel frattempo create. Fra incomprensioni e qualche litigio si arriverà al finale a sorpresa.»

La serata sarà aperta da uno sketch comico con Vanna Astrego e Carla Colombi, dal titolo “Chi l’è”.

Sul palco: Veronica Giordana, Giacomo De Vai, Matteo Maiano, Luigi Cavicchia, Lisa Castellari, Alice Maiano, Demetra De Nitto e Ornella Faraldi.

L’ingresso è a offerta. La prenotazione è consigliata al numero 0184 844108 oppure tramite la pagina dedicata alla rassegna sul sito FITA Liguria.

Sabato 7 febbraio: “Corti sul filo” – Compagnia Teatro d’Asporto di Cipressa

Sabato 14 febbraio: “Le nuove Troiane” – Compagnia Fabricateatro di Imperia (recupero della data del 6 dicembre)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium