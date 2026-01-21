Bordighera, tutta la programmazione cinematografica della settimana

Settimana ricca di appuntamenti per gli appassionati di cinema a Bordighera, con le nuove programmazioni della Sala Olimpia Liberty e della Multisala Zeni, che propongono titoli per tutti i gusti tra venerdì 23 e mercoledì 28 gennaio.

Alla Sala Olimpia Liberty (tel. 0184 261955) le proiezioni inizieranno da venerdì 23 a domenica 25 gennaio con il film “La Grazia”, in programma nei tre orari delle 16.30, 18.45 e 21.00. La sala resterà chiusa giovedì 22 e lunedì 26 gennaio, mentre martedì 27 e mercoledì 28 gennaio il film tornerà in programmazione con gli spettacoli delle 16.30 e delle 18.45.

Alla Multisala Zeni, in Sala 1 (tel. 0184 633601), da venerdì 23 a domenica 25 gennaio sarà proiettato “Buen Camino”. Venerdì lo spettacolo sarà alle 21.00, mentre sabato e domenica sono previste tre proiezioni: alle 16.00, alle 18.30 e alle 21.00. La sala resterà chiusa da lunedì 26 a mercoledì 28 gennaio.

Nella Sala 2 della stessa struttura, sempre da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, sarà invece proposto il film “Una di famiglia”. Anche in questo caso, venerdì lo spettacolo sarà alle 21.00, mentre sabato e domenica gli orari saranno 16.00, 18.30 e 21.00. La sala sarà chiusa da lunedì 26 a mercoledì 28 gennaio.