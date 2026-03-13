Festival dei Fiori di Sanremo: l’Infiorata di Spello pronta a incantare Piazza Nota

Tra le installazioni più attese del Festival dei Fiori di Sanremo, in programma dal 25 al 29 marzo nell’ambito di Sanremo in Fiore, spicca la suggestiva Infiorata di Spello, che verrà realizzata in Piazza Nota e che si preannuncia come uno dei momenti simbolo della manifestazione. L’opera sarà una grande installazione floreale di circa 60 metri quadrati, ideata e realizzata dai maestri infioratori di Spello, custodi di una delle tradizioni artistiche più affascinanti del patrimonio culturale italiano. Il lavoro si ispira al tema della sfilata dei Carri Fioriti, che quest’anno rende omaggio alle trasmissioni iconiche della televisione italiana, con un tributo speciale alla figura di Mike Bongiorno. Il risultato sarà un racconto visivo capace di intrecciare l’immaginario televisivo con la tradizione floricola, reinterpretato attraverso l’antica arte dell’infiorata. Per la realizzazione dell’opera gli artisti utilizzeranno esclusivamente fiori di Sanremo, creando così un dialogo unico tra l’eccellenza floricola ligure e la tradizione umbra.

L’installazione prenderà forma a partire dall’alba di venerdì 27 marzo. I lavori saranno realizzati da 40 maestri infioratori, già presenti in città dal pomeriggio di giovedì e guidati dal sindaco di Spello Moreno Landrini, che lavoreranno anche durante la notte per dare vita al bozzetto ideato appositamente per il Festival dei Fiori. Per comporre il grande tappeto floreale saranno utilizzati migliaia di garofani, crisantemini, gerbere e ranuncoli, trasformando la piazza in un vero e proprio laboratorio artistico a cielo aperto. Il pubblico potrà assistere dal vivo alla creazione dell’opera osservando da vicino il meticoloso lavoro degli infioratori. L’inaugurazione ufficiale è prevista alle 16.30, mentre l’installazione resterà visibile per tutto il fine settimana, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di ammirare un’opera effimera ma ricca di colori, profumi e significati.

Con la seconda edizione del Festival dei Fiori, Sanremo si prepara a vivere cinque giorni dedicati alla propria storica vocazione floricola, con un calendario ricco di appuntamenti tra mostre immersive, installazioni spettacolari, convegni internazionali, laboratori artigianali, percorsi guidati, eventi musicali e teatrali. La manifestazione è organizzata dal Comune di Sanremo con la Camera di Commercio Riviere di Liguria e realizzata con la collaborazione delle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato insieme a Sanremo On.

“La seconda edizione del Festival dei Fiori – dichiara il Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager - conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di promuovere e rafforzare uncomparto strategico per l’identità e lo sviluppo economico della nostra città. La tradizionefloricola rappresenta un elemento distintivo di Sanremo, riconosciutoa livello nazionale einternazionale, che merita di essere sostenuto e valorizzato attraverso iniziative strutturatee di qualità. Questo Festival costituisce un’importante occasione di promozione delterritorio, di consolidamento delle sinergie tra istituzioni e operatori del settore e dirilancio dell’immagine di Sanremo e del suo ruolo nel campo floricolo. Rivolgo unringraziamento a tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione dellamanifestazione. Investire in questo connubio significa sostenere lo sviluppo della città econsolidarne l'attrattiva".

“Già dallo scorso anno - affermano congiuntamente gli assessori Alessandro Sindoni(turismo) e Ester Moscato (floricoltura) - abbiamo cercato di allungare i giorni di Sanremo infioreper essere maggiormente attrattivi dal punto di vista turistico. E il Festival dei Fiori percorre proprio questa direzione, rappresentando un grande contenitore di eventiche affianca e arricchisce la tradizionale sfilata dei carri, ampliando e diversificando l’offerta turistica. In questo modo Sanreminfiore torna ad essere un’esperienza diffusa eprolungata, capace di attirare pubblico prima, durante e dopo la manifestazione. Inoltre, rappresenta un esempio concreto di come turismo e floricoltura possano dialogare in modo sinergico, generando valore per l’intero territorio. La tradizione floricola non è soltanto un pilastro della nostra economia ma costituisce anche un elemento identitario che, appunto, arricchisce l’offerta turistica di Sanremo. Attraverso questa manifestazione, intendiamorafforzare il legame tra produzione, promozione e accoglienza, offrendo ai visitatoriun’esperienza che racconti la storia, la qualità e l’eccellenza del nostro compartofloricolo”.

“Il Festival dei Fiori rappresenta unappuntamento di grande valore per il territorio,capace di unire in modo virtuoso due asset fondamentali dell’economia locale: lafloricoltura e il turismo - afferma Silvio Bregliano, Presidente di Federfiori - un connubionaturale che, grazie a questa manifestazione, trova una concreta occasione divalorizzazione e promozione, fungendo da vero e proprio volano di sviluppo per entrambi isettori. Ogni iniziativa inserita nel programma del Festival è stata concepita con l’obiettivodi accogliere visitatori e operatori mettendo al centro le eccellenze della produzionefloricola locale, con particolare attenzione a fiori simbolo del nostro territorio comeanemoni e ranuncoli, espressione di qualità, tradizione e innovazione. Un elemento diassoluto rilievo dell’edizione di quest’anno è rappresentato dalla collaborazione conANCEF, che ha reso possibile l’organizzazione dell’Assemblea Union Fleurs. Un evento direspiro internazionale che porterà a Sanremo i principaliesponenti del commercio floricolomondiale, rafforzando il ruolo della nostra città come punto di riferimento nel panoramaflorovivaistico europeo. Il Festival dei Fiori è il risultato di un lavoro condiviso e di unavisione comune. Per questo desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro chehanno contribuito alla sua realizzazione, in particolare al Comune di Sanremo e allaCamera di Commercio, che fin dal primo momento hanno creduto con convinzione inquesta iniziativa, sostenendone il valore economico, culturale e promozionale per l’interoterritorio”.“Il Festival dei Fiori–sono le parole di Matteo Paracchini, Consigliere ConfcommercioSanremo con delega al turismo-rappresenta un’importante occasione di crescita evalorizzazione per l’intero tessuto commerciale della città. Non si tratta soltanto di unevento simbolico legato alla tradizione, ma di una manifestazione capace di generarericadute positive e diffuse per le attività economiche del territorio. L’organizzazione dieventi collaterali alla giornata dei Carri Fioriti consente di ampliare il periodo dipermanenza dei visitatori, incrementando le presenze turistiche e creando nuove esignificative occasioni per il commercio, la ristorazione e i servizi. Il Festival dei Fiori èunamanifestazione in continua crescita, che dimostra un potenziale sempre maggiore. Sitratta di un format moderno e flessibile, che va consolidato, ampliato e miglioratoprogressivamente, con l’obiettivo di rendere Sanremo sempre più attrattiva anche al difuori dei tradizionali grandi eventi. Confcommercio guarda con convinzione a questainiziativa, che unisce promozione del territorio, identità locale e sviluppo economico, eauspica che il Festival dei Fiori possa continuare a evolversi diventando un appuntamentostrutturale e strategico per la città”.

“Confesercenti Sanremo - dice Domenico Alessi, Presidente cittadino di ConfesercentiSanremo - è fiera dell’intesa con le altre Associazioni di categoria e della positivaesperienza dell’anno passato. Riteniamo il Festival dei Fiori un altro tassello importanteper promuovere la nostra città. Un grazie all’Amministrazione per aver abbracciato contutti noi questo progetto”.“Questo progetto–spiegaDonata Vivaldi, Presidente Confartigianato Imperia-è ilrisultato di una collaborazione virtuosa tra istituzioni e associazioni, con l’obiettivocomune di dare visibilità alle imprese e di creare nuove opportunità per il territorio. IlFestival dei Fiori si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazionedel compartoflorovivaistico sanremese, puntando su qualità, sostenibilità e attrattività turistica, econfermando Sanremo come punto di riferimento nel panorama floricolo italiano”.“Sanremo On–afferma Roberto Berio, Presidente della Rete di Imprese-è fiera di avercontribuito al varo del Festival dei Fiori che si collega in maniera fantastica allo storicoappuntamento del Corso Fiorito. In questo modo si è creata una grande manifestazione dirilevanza nazionale che mette insieme le eccellenze del territorio e un forte richiamoturistico con eventi collegati e articolati su più giorni. Un modello che ci trova da temposostenitori convinti e, in questo caso, anche protagonisti con la grande mostra di SantaTecla “Dagli Egizi a Sanremo-Fiori e Profuminella Storia” e l’Infiorata di piazza Notainsieme ai maestri di Spello. Un plauso quindi al Comune per il grande supportoall’iniziativa e piena collaborazione con le Associazioni con le quali lavoriamo insieme perrealizzare questo importante progetto”.