Sanremo: ordinanza contro il consumo di alcol in strada, Polizia e Municipale controllano 20 persone ed emettono tre 'Daspo'

Circa 20 persone controllate, tre di queste colpite dal ‘Daspo urbano’ e tre multate. Questo il bilancio della prima serata di controlli da parte degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine del Commissariato e della Polizia Municipale di Sanremo, per far rispettare l’ordinanza del Sindaco che vieta il consumo di bevande alcoliche in strada, dopo le 20.

Il servizio di controllo coordinato tra le due forze di polizia si è svolto lunedì sera e sarà replicato anche nelle prossime, sia in chiave preventiva che repressiva, visti anche gli episodi che si sono registrati diverse volte, nelle zone più ‘calde’ della città. I controlli di lunedì sono iniziati in via Debenedetti, corso Garibaldi ed ai giardini Medaglie D’Oro (sotto piazza Colombo) dove sono state subito sanzionate tre persone che consumavano birra in mezzo alla strada. Per loro è scattato anche il ‘Daspo urbano’ e per loro è probabile un allontanamento dalla città.

Gli agenti hanno anche pattugliato le zone di via Martiri della Libertà e della città vecchia, mettendo in atto una azione preventiva che, almeno per lunedì sera ha funzionato. Nessuno è stato trovato con la bottiglia di birra in mano come, purtroppo, capita spesso in queste zone.

In serata gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno controllato diverse persone in centro, fermandone alcune in corso Garibaldi, sempre per il consumo di alcol in strada. Altre tre multe sono state elevate per la mancata osservanza dell’ordinanza. I controlli, frutto dell’attività richiesta da Sindaco e presidente del Consiglio al comitato per la sicurezza ed al tavolo tecnico della Questura, proseguiranno nei prossimi giorni.