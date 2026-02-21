Pompeiana, ciclista cade sulla strada per Lingueglietta: trauma cranico, interviene l’elicottero Drago

Intervento di soccorso questa mattina intorno alle 11 sulla strada tra Pompeiana e Lingueglietta, dove un ciclista di 59 anni è caduto dalla propria bicicletta riportando un trauma cranico.

Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento. Nella caduta ha battuto la testa, ma è rimasto cosciente all’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno valutato le condizioni del ferito e disposto l’allertamento dell’elicottero Drago per il trasferimento in ospedale. Il 59enne è stato quindi trasportato in codice di media gravità al Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti e le cure del caso.