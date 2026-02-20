 / Cronaca

Sanremo, doppio arresto dei Carabinieri: sequestrati cocaina, crack e una pistola in meno di 24 ore

Due operazioni distinte hanno portato all’arresto di due persone già note alle forze dell’ordine, con ingenti sequestri di droga e denaro

Doppia operazione dei Carabinieri di Sanremo che, in meno di 24 ore, hanno tratto in arresto due persone in due distinti interventi sul territorio. La prima operazione ha visto protagonisti i militari della locale Stazione, che, durante un servizio di controllo, hanno notato un uomo in corso Garibaldi tentare di disfarsi di alcuni involucri. Gli agenti hanno immediatamente recuperato e sequestrato undici dosi contenenti circa 5 grammi di crack e 0,5 grammi di cocaina.

Estendendo le ricerche all’abitazione del soggetto, sono stati rinvenuti ulteriori 20 grammi di crack, quasi 70 grammi di cocaina e 14.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il 39enne di origini senegalesi, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e associato alla Casa Circondariale di Sanremo. Nella stessa serata, la Sezione Operativa di Sanremo ha eseguito la seconda operazione. Dopo aver fermato un uomo dal comportamento sospetto, i militari hanno trovato circa 2 grammi di cocaina addosso al fermato. La perquisizione della sua abitazione ha portato al rinvenimento di oltre 700 grammi di cocaina, denaro contante e una pistola semiautomatica con caricatore e munizionamento, risultata rubata.

Il materiale sequestrato è stato posto sotto accertamento tecnico e l’arrestato, anch’esso già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a seguito dell’udienza di convalida.

