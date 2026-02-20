Sequestro antimafia della Guardia di Finanza: bloccati immobile e conti a condannata per usura con metodo mafioso

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Imperia hanno eseguito un sequestro di prevenzione antimafia nei confronti di una persona già condannata in via definitiva per usura aggravata dal metodo mafioso. L’operazione rientra in mirati approfondimenti finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal codice antimafia per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. In particolare, è stato disposto il sequestro di un immobile e delle disponibilità finanziarie presenti sui conti correnti della destinataria del provvedimento.

L’attività trae origine dagli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa antimafia ai soggetti condannati in via definitiva e/o sottoposti a misure di prevenzione, tenuti a segnalare alla Guardia di finanza ogni variazione patrimoniale superiore alle soglie di legge. In questo contesto, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Imperia hanno accertato l’omessa comunicazione di variazioni patrimoniali superiori a 10.329,14 euro. Nell’ambito di azioni a progetto elaborate dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e di un costante monitoraggio volto a intercettare arricchimenti anomali di soggetti con profili di rischio criminale, i militari avevano segnalato la posizione alla Procura della Repubblica competente.

Il Gip presso il Tribunale di Imperia, accogliendo la proposta dell’Autorità giudiziaria inquirente e «salvo diverso accertamento nel merito», ha emesso un decreto di misura cautelare reale preventiva, finalizzato alla successiva confisca. Il provvedimento riguarda anche circa 130.000 euro, ritenuti derivanti dall’alienazione di beni. «L’azione investigativa della Guardia di finanza è orientata all’aggressione di ogni forma di possibile ricchezza di provenienza illecita», spiegano dal Corpo, sottolineando come il ricorso sistematico alle misure ablative rappresenti uno strumento essenziale per tutelare l’economia sana del Paese e contrastare la criminalità economico-finanziaria legata alla criminalità organizzata.