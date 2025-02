Usa la carta Postepay di una donna defunta per fare la bella vita: un uomo arrestato dalla Guardia di Finanza di Imperia

Gli agenti della Guardia di Finanza Provinciale di Imperia hanno arrestato un uomo che, insieme ad una complice aveva utilizzato una carta postepay evolution intestata a una defunta, per autoriciclare denaro di provenienza illecita.

La vicenda è nata un esposto presentato alla Procura dalla figlia dell’intestataria la quale aveva scoperto che la carta di pagamento continuava a essere utilizzata. Le indagini hanno consentito di appurare l’utilizzo della carta per investimenti in cripto attività e per scopi personali in ristoranti, discoteche, profumerie e altri locali inusuali per una signora molto anziana.

Il pagamento di medicinali con l’utilizzo del codice fiscale per usufruire delle detrazioni fiscali relative alle spese sanitarie è stato fatale in quanto ha consentito di individuare i reali utilizzatori, uno dei quali era gravato da numerosi precedenti penali.

La Procura aveva chiesto il sequestro delle somme accreditate sulla carta, pari a 98.300 euro e l’arresto di uno dei due utilizzatori. Sono state sequestrate due autovetture, un immobile, denaro contante e depositato nei conti correnti intestati agli indagati, uno dei quali condotto in carcere ad Imperia.