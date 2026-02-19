Arci Provinciale Imperia saluta con commozione Roberto Moriani

Arci Provinciale Imperia aps esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Moriani, storico, ricercatore e militante della sinistra imperiese, oltre che indimenticato presidente provinciale di Arci Servizio Civile Imperia dal 2001 al 2011. Una figura che ha segnato in modo indelebile la vita culturale, civile e politica del territorio.

Moriani, insieme a Franco Carli, Pasquale Indulgenza ed Enrico Adler, fu tra i protagonisti della piena applicazione, anche nella provincia di Imperia, della legge quadro sul Servizio Civile Nazionale, nata venticinque anni fa per promuovere i principi costituzionali di solidarietà sociale, cooperazione, tutela dei diritti e educazione alla pace. Valori che Roberto ha incarnato per tutta la vita, sia nel mondo della scuola sia nell’impegno politico.

La sua attività in Arci è sempre stata guidata da una profonda attenzione alla formazione civica e umana dei giovani. Con sobrietà, sensibilità e grande capacità di ascolto, ha accompagnato l’associazione attraverso importanti trasformazioni organizzative e culturali, contribuendo a rafforzarne il ruolo nel tessuto sociale imperiese.

Il Consiglio Direttivo di Arci Provinciale Imperia si stringe attorno ad Alba nel ricordo affettuoso di Roberto, antifascista convinto e per anni prezioso collaboratore dell’Istituto Storico della Resistenza. Un impegno che oggi più che mai l’associazione rinnova, consapevole di attraversare una delle fasi più delicate della democrazia italiana.

La Presidenza Provinciale Arci lo ricorda come un punto di riferimento, un uomo di pensiero e di azione, capace di coniugare rigore culturale e profonda umanità. Un’eredità morale che continuerà a vivere nelle attività dell’associazione e nei valori che Moriani ha contribuito a radicare nel territorio.