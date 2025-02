Ventimiglia, "la Margunaira deve tornare a bagno": scatta una raccolta firme

"La Margunaira deve tornare a bagno!". Scatta una raccolta firme a Ventimiglia per 'rimettere a bagno' lo scoglio simbolo della 'dolce vita' della città e per sostenere la proposta di realizzare una piscina intorno alla 'pria'.

Le firme vengono raccolte nelle attività del centro storico. Basterà recarsi dal giornalaio, in farmacia, nella barberia, nell'alimentare, dal tabacchino o al bar Romano negli orari di apertura. "Lo scoglio più caro ai ventimigliesi, simbolo della 'dolce vita' della città, non può e non deve essere lasciato a secco" - sottolinea l'associazione culturale Borgo d'Arte - "Con il supporto dell'Amministrazione comunale e con i cittadini abbiamo deciso di dare vita a una raccolta firme a sostegno della proposta di realizzare una piscina intorno allo storico scoglio, 'pria Margunaira'".

"A trarre vantaggio dall'iniziativa sarà tutta la città, grazie a una sorta di oasi che si potrebbe creare intorno alla piscina" - mette in risalto l'associazione che ha distribuito manifesti in città - "Si tratta di un impegno per valorizzare Ventimiglia ma anche per ricordare i tempi in cui l'amicizia esisteva e non mancavano le occasioni per conoscere persone nuove a ridosso dello scoglio".