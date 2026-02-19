Spaccio sulla spiaggia del lungomare Italo Calvino: arrestato 21enne con oltre 4 chili di hashish (Foto)

A seguito di numerose segnalazioni sul progressivo degrado dell’area della spiaggia sottostante al Lungomare Italo Calvino, in particolare per la presenza di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati attivati specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale. Gli accertamenti hanno permesso di individuare un giovane che, ogni giorno dal tardo pomeriggio, raggiungeva la zona a bordo di un monopattino e si posizionava tra la passeggiata e la spiaggia, intrattenendo brevi scambi con altri soggetti, con modalità ritenute tipiche dell’attività di cessione di droga.

Nel pomeriggio dell’11 febbraio, durante un servizio mirato svolto dall’Unità Operativa Antiabusivismo Commerciale e Polizia Giudiziaria, anche con personale in abiti civili, l’uomo è stato osservato mentre effettuava un passaggio di mano con un altro individuo. Fermato per un controllo, ha reagito violentemente tentando la fuga, venendo bloccato con difficoltà dagli operatori. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 91 grammi di hashish, suddivisi in 24 involucri. Gli agenti hanno poi esteso il controllo all’abitazione in cui il giovane dimorava, dove sono stati rinvenuti bilancini di precisione, 1.450 euro in contanti e 4 chili e 280 grammi di hashish, suddivisi in 41 panetti da 100 grammi e altra sostanza già confezionata per la vendita.

L’uomo, cittadino marocchino di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato. Il giorno successivo l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. L'operazione della Polizia Municipale, oltre al sequestro di un ingente quantitativo di droga, conferma l'impegno degli agenti di Villa Margotta nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti.