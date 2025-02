Sanremo: decisa ripresa dei lavori per la Scuola dell'Infanzia a Borgo Tinasso, i bambini torneranno a settembre? (Foto e Video)

Nel giugno scorso avevamo denunciato unai lavori mentre oggi la situazione è, tanto che c’è la speranza che, nell’anno scolasticoi bambini possano finalmente tornare nel loro plesso scolastico. Stiamo parlando dellaa Sanremo che, dal settembre del 2023 ha visto il via al cantiere per la sua totale ricostruzione, dopo che per anni i piccoli e le loro maestre hanno dovuto convivere in una situazione di precariato, dentro i container. Grazie ad un progetto e ad un investimento dadiventerà un fiore all’occhiello tra le scuole matuziane.

Il Comune di Sanremo aveva infatti partecipato al bando per i fondi del PNRR con il progetto che prevede la costruzione della scuola oltre alla riqualificazione e la messa in sicurezza dell’intera area dove erano presenti le strutture e i fabbricati provvisori datati 1974. Non avevano i requisiti per essere riabilitati come scuola e, quindi, la soluzione ottimale è la demolizione con successiva ricostruzione.

I lavori iniziarono nel settembre 2023, con il trasferimento dei bambini in altri plessi ma, dopo un intero anno scolastico, nel mese di giugno erano praticamente fermi, a causa del necessario spostamento di una cabina elettrica che serve l’intero quartiere. Da alcuni mesi, invece, la situazione è decisamente cambiata e, nelle ultime settimane il cantiere sta spingendo sull’acceleratore. In queste ore si sta costruendo un muro di contenimento ed è arrivato il legno per la costruzione del casette che ospiteranno i bambini.

I lavori per la costruzione della scuola dovevano durare circa due anni ed ora, dopo la velocizzazione degli interventi, sembra che la consegna della scuola possa essere rispettata. Ci si augura, quindi, che a settembre i bambini possano tornare nella scuola dell’infanzia di Borgo Tinasso, particolarmente frequentata ed apprezzata da tempo.

(Nella gallery il cantiere)