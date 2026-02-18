Allerta meteo gialla per neve e vento in Liguria: disagi attesi sui versanti padani, la provincia di Imperia resta esclusa

ARPAL ha emesso allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente e di levante della Liguria (zone D ed E) dalle 3 alle 11 di domani. È importante sottolineare che la provincia di Imperia è esclusa dall’allerta e non rientra nelle aree interessate dal provvedimento. L’avvicinamento di una perturbazione atlantica dalla Francia porterà, dalla serata di oggi, un rapido peggioramento del tempo sulla Liguria. Le precipitazioni sono attese soprattutto nella notte e al primo mattino di giovedì, in particolare sul centro-levante, accompagnate da un rinforzo dei venti.

Nella tarda serata di oggi sono previste piogge e locali rovesci, specie sulle zone centrali e orientali. I venti meridionali potranno risultare localmente forti (40–50 km/h), con ulteriore intensificazione notturna. Il mare sarà molto mosso per onda di libeccio. Per domani, fino al primo mattino, sono attese piogge diffuse e rovesci di moderata intensità su BCE, con cumulate significative. La quota neve subirà un brusco calo su D ed E, fino a fondovalle in Valle Stura, Valle Bormida e Valle Scrivia, con possibili disagi sui tratti autostradali A26, A7 e A6. Spolverate sono possibili anche a 300–400 metri nell’interno della zona B. I venti settentrionali potranno raggiungere intensità di burrasca (60–70 km/h) sulle zone AB, mentre resteranno forti dai quadranti meridionali su C. Dalla sera di giovedì il moto ondoso è previsto in aumento, con mare agitato e mareggiate.

Sono attesi:

- Nevicate fino a fondovalle sui versanti padani (zone D ed E)

- Possibili temporali forti sul centro-levante

- Venti forti o di burrasca

- Mare agitato dalla sera di giovedì

Le nevicate potranno causare disagi alla viabilità, soprattutto nei fondovalle e sulle principali arterie autostradali delle zone interessate. In un contesto di bassa probabilità di temporali forti, non si escludono allagamenti localizzati, piccoli smottamenti e danni puntuali legati alle raffiche di vento. Ribadiamo che la provincia di Imperia resta fuori dall’allerta e non è coinvolta dagli scenari più critici previsti per le prossime ore. Sotto le previsioni nel dettaglio:

OGGI: in serata deboli piogge sparse e locali rovesci, più probabili tra Centro e Levante, per l’avvicinamento di una perturbazione dalla Francia.

Venti meridionali localmente forti, con raffiche fino a 40–50 km/h su BCE, in progressiva intensificazione durante la notte.

Mare molto mosso per onda di libeccio, con temporaneo calo su Centro-Ponente. Attenzione sul settore A (provincia di Imperia): prime raffiche sostenute, soprattutto lungo la costa e sui crinali esposti.

Domani: Nelle prime ore del mattino piogge diffuse e moderatamente intense su BCE, con cumulate areali significative e locali picchi elevati.

Bassa probabilità di temporali forti/organizzati, ma non esclusi allagamenti localizzati, piccoli smottamenti e danni puntuali da vento. Quota neve in rapido calo su DE fino a fondovalle, con possibili disagi alla viabilità autostradale; spolverate fino a 300–400 m sull’interno di B. Venti settentrionali di burrasca su AB, con raffiche fino a 60–70 km/h: Settore A (Imperia) particolarmente esposto, vento molto forte e rafficato, specie sui rilievi e tratti costieri aperti. Venti meridionali forti su C. Mare in ulteriore aumento fino ad agitato, con mareggiate dalla sera.

Venerdì: Persistono venti settentrionali localmente forti (40–50 km/h), rafficati soprattutto sui rilievi. Su A (Imperia) ancora condizioni ventose rilevanti, seppur con tendenza a una lenta attenuazione nel corso della giornata. Mare agitato con mareggiate per onda lunga di libeccio (periodo fino a 10 s nelle prime ore) su C e settore orientale di B, in progressiva scaduta a partire dal Ponente.