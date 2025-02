'Saldi di Gioia' ringrazia il Festival di Sanremo, Federmoda "Formula vincente quella dei due weekend, incassi in decisa crescita"

Il Festival di Sanremo conferma i suoi record anche nelle vendite nei negozi del centro che, grazie al doppio appuntamento con ‘Saldi di Gioia’ fanno registrare un notevole incremento degli affari rispetto allo stesso periodo del 2024.

La conferma arriva da Federmoda Sanremo, con Paolo Lavista ed Antonio Fontanelli, che confermano l’ottimo andamento delle vendite per la settimana del Festival: “La manifestazione ‘diffusa’ – ci hanno detto i due esponenti del settore - ha consentito la proposta dei due weekend di saldi che sono stati super positivi. Ascoltando i diversi colleghi che hanno aderito abbiamo riscontrato come gli affari siano andati bene e che il pubblico ha dato un feedback positivo all’iniziativa. D’altro canto Sanremo è anche shopping come confermano i tanti turisti che vengono in città per visitare i negozi e i due mercati settimanali”.

Lavista e Fontanelli hanno evidenziato come il doppio appuntamento sia stato possibile grazie all’aiuto del Comune e delle forze dell’ordine: “La collaborazione con Prefettura e Questura, con gli Assessori competenti e tutti gli uffici hanno consentito di raggiungere un obiettivo davvero importante. Ora auspichiamo, per le prossime edizioni, che l’adesione sia ancora più alta da parte dei colleghi, per dare ancora più respiro all’evento, soprattutto nel weekend precedente al Festival”.

Nel corso dei saldi la clientela è stata variegata sul piano delle età ma molto giovane: “A breve faremo un questionario tra i commercianti – proseguono da Federmoda - ma già ora confermiamo il forte incremento delle vendite, tra l’altro spalmate sui quattro giorni saldi. Nel primo fine settimana abbiamo registrato più clientela locale mentre, nel secondo sono stati decisamente più i turisti e gli addetti ai lavori a servirsi nei nostri negozi”.

Un ultimo passaggio sulla questione sicurezza: “E’ andato tutto bene e di questo dobbiamo ringraziare forze dell’ordine e addetti alla sicurezza per il lavoro svolto. Servono però macroaree di controllo delle auto”. Tra i commercianti c’è sempre in ballo la questione dei saldi troppo ravvicinati al Natale: “Servirebbe spostarli un paio di mesi avanti – terminano - ma andrebbe regolarizzata la data sia a livello europeo che on line”.

Da Federmoda Sanremo, comunque, arriva un dato molto importante. La clientela sta tornando a comprare nei negozi, lasciando da parte gli acquisti on line perché vuole provare i capi.