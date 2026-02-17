Emergenze transfrontaliere: Italia e Francia avviano il Piano binazionale per la sicurezza della galleria Giralda

Si è svolto oggi, in Prefettura ad Imperia, l’incontro congiunto tra Istituzioni italiane e francesi finalizzato alla definizione del Piano di Emergenza binazionale per la galleria Giralda, infrastruttura strategica posta al confine tra i due Paesi. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco e della società autostradale Concessioni del Tirreno. Per la parte francese erano presenti i referenti della Prefettura delle Alpi Marittime, dei Pompieri e della società autostradale Escota.

Nel corso dell’incontro, gli attori coinvolti hanno affrontato in piena sinergia e collaborazione le questioni di prioritaria importanza, condividendo obiettivi e metodologie operative. «Il confronto odierno rappresenta un passaggio fondamentale per garantire standard elevati di sicurezza e rapidità di intervento», è stato sottolineato durante la riunione. È stato inoltre definito un programma di incontri che consentirà di pervenire nel più breve tempo possibile a una pianificazione pienamente condivisa delle procedure di emergenza da attuare in caso di eventi incidentali che dovessero coinvolgere la galleria. «La cooperazione tra le Autorità dei due Paesi è la chiave per una gestione efficace delle emergenze transfrontaliere», hanno concordato i partecipanti.

L’iniziativa conferma l’impegno congiunto di Italia e Francia nel rafforzare la sicurezza infrastrutturale e la tutela degli utenti lungo uno dei collegamenti più rilevanti dell’area di confine.