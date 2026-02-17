Auto in fiamme a Camporosso vicino a scuole e impianti sportivi: distrutta mentre la madre andava a prendere il figlio

Auto completamente distrutta dalle fiamme dopo essere stata parcheggiata da una donna. È accaduto oggi pomeriggio, poco dopo le 16, a Camporosso, nelle vicinanze delle scuole e degli impianti sportivi.

La donna era appena arrivata per andare a prendere il figlio quando il mezzo, per cause ancora in fase di accertamento, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, che hanno spento l’incendio. Nonostante il rapido intervento, non è stato possibile evitare la completa distruzione dell’auto. Fortunatamente non si registrano feriti.