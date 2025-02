Festival di Sanremo 2025: giornali, radio e tv hanno trasmesso servizi ed articoli grazie ai 'gigabyte' della Sistel Telecomunicazioni

Anche quest’anno la Sistel Telecomunicazioni, azienda sanremese che offre Internet e telefonia, è stata la ‘mattatrice’ della connettività alla grande rete, in occasione del Festival di Sanremo.

Sale stampa, media e tanti gruppi editoriali hanno potuto trasmettere articoli, audio e video grazie all’azienda guidata da Danilo Laura. Grazie ad una ‘squadra’ composta da cinque addetti e altri collaboratori esterni, è stata garantita la connessione a centinaia di giornalisti e fotografi, sia in wireless che via cavo.

Tra le sale stampa dell’Ariston Roof e del Palafiori, sono stati sviluppati 14 terabyte di traffico internet. Una quantità di dati enorme e che non ha mai dato problemi a chi doveva connettersi. Tra Ariston e Palafiori si sono registrati picchi di oltre 300 device (tra telefoni, tablet e computer) collegati contemporaneamente con una media di 250. Sono state le ultime due serate a registrare i numeri più elevati ma anche nelle altre il traffico è stato importante.

Si sono collegati, in totale, quasi 900 giornalisti, che si sono accreditati alla Sistel e il sistema ha retto perfettamente, ma avrebbe potuto addirittura gestire il triplo dei collegamenti. La banda che era pronta da utilizzare era pari a 10 Gigabit, con la disponibilità di un gigabit per sala. Il picco massimo ha visto 270 megabyte trasferiti contemporaneamente al Roof e 200 al Palafiori.

Da evidenziare che sia al Palafiori che al Roof i collegamenti erano interamente in wi-fi mentre all’Ariston c’erano anche 19 testate fotografiche che hanno chiesto il collegamento via cavo per una maggiore stabilità. Proprio i fotografi, testando la qualità del servizio di Sistel, hanno chiesto per il prossimo anno il servizio via cavo anche dentro l’Ariston, nella zona a loro dedicata.

Ma la Sistel non è stata solo protagonista tecnologico nelle sale stampa. Per il secondo anno consecutivo ha fornito la connettività al gruppo Mondadori al Miramare Palace, ma anche a tutte le radio del ‘Villaggio’ sotto il Casinò e ad una società editoriale romana che si era sistemata al ‘roof’ della casa da gioco matuziana.

Alcune radio, come Rtl, hanno preferito altri provider ma Kiss Kiss (che ha instaurato il suo quartier generale sul porto) ha confermato anche quest’anno la connettività di Sistel Telecomunicazioni. Da evidenziare che, invece, Rds (da piazza Muccioli) ha trasmesso con il sistema satellitare Starlink.

Sistel ha anche cablato in fibra il locale di Achille Lauro in piazza Bresca, tutti i ledwall di Rai Pubblicità e ha connesso, con una fibra a 10 Gigabit, la regia del palco di piazza Colombo e lo stesso Suzuki Stage.