Bordighera, il gran bollito piemontese dà il via ai 'Venerdì sera a cena' (Foto)

Eccellenza gastronomica e ottimi vini in un'atmosfera suggestiva. Inizieranno il 20 febbraio le serate a tema proposte nel ristorante “La Réserve”, incastonato nella scogliera di Bordighera. Il protagonista del primo appuntamento de "I venerdì sera a cena" sarà il gran bollito piemontese accompagnato dalle sue sette salse.

Il ristorante trasformerà, dunque, la cena in un’esperienza multisensoriale. Con la complicità del rumore delle onde e di una vista mozzafiato che spazia fino alla Costa Azzurra, gli ospiti potranno scoprire un menù dedicato che celebra le materie prime del territorio ligure con un tocco di innovazione internazionale.

Nella location bordigotta dove il fascino del mare incontra l’alta cucina gli interessati potranno degustare, per l'occasione, l’insalata Russa, il primo giro di bollito durante il quale verranno serviti scaramella, coda, brutto e buono, gallina e cotechino con patate, carote e cavolo verde al vapore. Al secondo giro di bollito verranno, invece, serviti appello del prete, testina, lingua e muscolo della coscia con cipolla rossa, zucchina, topinambur e rapa al vapore.

Il tutto sarà accompagnato dalle salse tradizionali: Bagnèt Verd, Bagnet Ross, mostarda di frutta, cugnà senape à l’ancienne, salsa d’avije e il cren. I commensali potranno degustare e accompagnare le pietanze con un Dolcetto d’Alba, Gianfranco Alessandria 2024. Verrà poi portato in tavola il brodo di carne e, a seguire, una pera Madernassa al Dolcetto d’Alba con gelato alla nocciola accompagnata da un Dolcearoma da Uve Moscato, Livio Soria s.a. Infine, verrà servito un caffè Lavazza con le paste di Meliga. L'intero menù, compresa l'acqua minerale Calizzano Fonti Bauda e i vini, costerà 50 euro a persona.