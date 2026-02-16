Sanremo: torna “Libri & Canzonette”, la Federazione Operaia presenta i suoi eventi festivalieri

Per la settimana del 76° Festival della Canzone Italiana la più antica istituzione cittadina, ossia la Federazione Operaia Sanremese, ospiterà una serie di eventi sotto l’insegna di “Libri & Canzonette”.

In realtà si tratta di una rassegna di editoria musicale che giunge quest’anno all’ottava edizione, anche se da sei anni era sospesa. Un ritorno, dunque. “Libri & Canzonette” si è tenuta nel corso delle precedenti edizioni al Palafiori, alla sala “Satchmo” di fronte al Casinò, nella sede del Club Tenco ma soprattutto, diverse annate, nel teatrino di Via Corradi. Ha ospitato negli anni alcune personalità del mondo dello spettacolo e della cultura: ricordiamo Cristiano Malgioglio, Franco Fasano, Bruno Gambarotta, il crooner Matteo Brancaleoni, il poeta-suonatore d’arpa Francesco Benozzo, il cantautore canadese Bocephus King, il jazzista Mauro Ottolini con la sua band, oltre all’ospite quasi fisso Dario Salvatori.

Quest’anno Libri & Canzonette si articola su tre pomeriggi: inaugurazione martedì 24 febbraio alle ore 16 con ospiti a sorpresa; a seguire presentazione del libro “Un’estate standard” di Alessandro Bellati, in omaggio a Bruno Martino, con l’intervento del fotografo Lello Carriere. A chiudere la prima giornata, alle ore 18, lo showcase del cantautore-scrittore Simone Alessio in arte Garibaldi.

Mercoledì 25 dalle ore 16 interventi di Madhumaya Sandro Salsi con il suo “In viaggio con Rumi”, un libro di aforismi del grande mistico persiano, e alle 17 l’esperto festivaliero Eddy Anselmi presenterà il suo nuovo “Dizionario del Festival di Sanremo” dialogando con la giornalista Tiziana Pavone.

Infine, sabato 28, un intenso pomeriggio che si apre, sempre alle ore 16, con la presentazione del nuovo numero della rivista “The Mellophonium”, il 55° fascicolo intitolato “I festival di Pippo”, dovuto omaggio a Baudo con l’apporto di numerose penne della cultura musicale. La rivista sarà illustrata dal direttore Romano Lupi e dai collaboratori Dario Salvatori, Claudio Gambaro e Alessandro Bellati. Alle ore 17 verrà presentato il libro “Amilcare e Sanremo” di Luciano “Lucien” Barbieri, incentrato sulla figura di Amilcare Rambaldi, ideatore del festival e artefice del Premio Tenco. A dialogare con l’autore sarà il direttore artistico della rassegna Freddy Colt. Chiusura live per questa edizione a partire dalle 18 con OM ovvero Orkesta Montanelli, una formazione capeggiata dal pianista argentino Pablo Montanelli che propone un repertorio originale di tango-blues.

Gli appassionati di musica e canzone, i collezionisti di dischi e libri, potranno trovare nella sala un desk editoriale con pubblicazioni a tema, materiali sempre più rari e preziosi: riviste specializzate, Cd, vinili, monografie.

Nel promuovere questa rassegna, la Federazione Operaia Sanremese con l’ausilio del Centro Studi Musicali “Stan Kenton” vuol testimoniare un’attenzione particolare alla cultura musicale, degna della città della musica, quale Sanremo ambisce ad essere, e non solo delle “canzonette”.