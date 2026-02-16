Sanremo: l'eccellenza italiana si racconta dal mare, Costa Crociere ospita la Convention di "Be1"

Il festival della Canzone Italiana a Sanremo giunge alla settantaseiesima edizione dal 24 al 28 febbraio e si conferma come l'occasione unica per celebrare il Bel Canto, il Paese del Sole, con tutte le storie che meritano di essere conosciute e raccontate. In realtà se i cantanti portano in scena le situazioni che vivono nel nostro tempo, i drammi, i sogni, le mode, oltre la Kermesse canora anche gli spazi in città e le decine di migliaia di persone che raggiungono la Riviera di Ponente raccontano qualcosa. Marchi, aziende, professionisti si raccontano, si confrontano, si incontrano in nome dei Valori che il Paese incarna. Non ha dubbi Massimo Lucidi giornalista internazionale e Presidente della Fondazione E-novation, da dieci anni a Sanremo al Festival, anche al tempo del Covid, esperienza mai interrotta per tutto quello che accade fuori, in città.

"Ogni anno facciamo vivere esperienze uniche tra Sanremo e Montecarlo agli imprenditori che portiamo in Riviera durante il Festival della Canzone: interviste, think tank, dibattiti, visite alle novità che si realizzano in nome della Eccellenza e Sostenibilità. Quest'anno la novità è il ritorno della crociera di Be1 con l'emozione di vedere Sanremo dal mare e festeggiare il festival su una nave da crociera che diventa palco di una serie di iniziative e spettacoli".

Il merito è del Presidente di Be1 srl, Nunzio Puccio che con uno staff di professionisti capitanati dalla figlia Federica realizza una crociera di business e leisure in una esperienza unica dedicata al mondo dei servizi. Che futuro attende il Paese attraverso lo sguardo sui consumatori diretti sulle dinamiche del mass market. Tre grandi appuntamenti: oltre ai partner storici con un evento targato Edison, e uno Tim e Motorola, "saranno con noi -spiega Federica Puccio - Kenovo, Tenda, DataContact, Zoenergy, Justincase. L'agenda prevede 3 business meeting, nei quali andremo a definire il piano operativo del 2026, i nuovi obiettivi e premieremo i partner che si sono distinti nel 2025. Il primo business meeting sarà dedicato a Edison, il secondo a Tim e Motorola, il terzo ai nuovi partner e le novità di Be1 per i nostri affiliati" conclude Federica Puccio. "Il Festival sarà ancora più bello visto dal mare, davanti Sanremo, sulla Costa Toscana, - ammette con un sorriso Nunzio Puccio l'ideatore del format - per l'atmosfera di bellezza e di piacevolezza che si vivrà a bordo ma anche per le opportunità di business di matching e di riflessione che sapremo offrire ai nostri ospiti, imprenditori e professionisti".