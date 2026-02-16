Festival di Musica Barocca, l’Orchestra Sinfonica chiude la quinta edizione tra Scarlatti, Händel e Vivaldi

Ultimi due appuntamenti, dopo sette concerti da tutto esaurito, per la quinta edizione del Festival di Musica Barocca con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. I concerti conclusivi, che saranno diretti dal maestro Giancarlo De Lorenzo, con la presenza speciale di Albertina Del Bo (soprano), sono in calendario venerdì 20 e sabato 21 febbraio. Il programma musicale attraversa pagine di Scarlatti, Monn, Händel fino a Vivaldi.

Intanto anche lo scorso concerto, diretto da Biagio Micciulla con la partecipazione di Luca Marino all’oboe, ha registrato un sodl out di pubblico. Un successo sottolineato dall’assessore alla cultura Enza Dedali, che ha testimoniato la qualità dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e del programma proposto.

Questo il dettaglio delle ultime due date:

Venerdì 20 febbraio – ore 21.00

Palazzo del Parco, Bordighera

Sabato 21 febbraio – ore 17.00

Ex Oratorio di Santa Brigida, Sanremo

Biglietti a prezzo unico, 5 euro, acquistabili tramite il sito www.sinfonicasanremo.it. Solo in caso di posti liberi sarà possibile acquistare gli ultimi ticket anche sul posto, a partire da un'ora prima del concerto (si consiglia di verificare l'eventuale disponibilità inviando un messaggio whatsapp al numero 347 574 2190).