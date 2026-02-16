Sanremo, nuovo incontro del ciclo “Viaggio al centro della terra”: ai Balzi Rossi due secoli di ricerche raccontati da Antonella Traverso

Nuovo appuntamento a cura della Sezione di Sanremo dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, nell’ambito del ciclo di incontri "Viaggio al centro della terra Grotte, ripari e altre cavità dalla preistoria ai tempi recenti", alla scoperta di nuovi itinerari di conoscenza di caverne, strutture ipogee cavità dell’estremo Ponente ligure, che ha riscosso notevole successo.

Mercoledì 18 febbraio allo ore 16.30 al Museo Civico di Piazza Nota – quarto incontro “Le grotte dei Balzi Rossi: due secoli di ricerche” a cura della direttrice del Museo Antonella Traverso.

Le Grotte dei Balzi Rossi costituiscono uno dei monumenti più rappresentativi della storia dell’Uomo in Europa, si aprono ai piedi di una imponente parete rocciosa di calcare dolomitico del Giurassico e sono divise in due gruppi dalla linea ferroviaria. Nell’incontro verrà ripercorsa la storia delle ricerche, avviate già nella prima metà dell’800, con particolare attenzione alle indagini più recenti; proprio grazie all’ubicazione delle grotte sul confine italo-francese, e all’importanza scientifica, nel corso degli anni vi è stata la partecipazione di équipe scientifiche a livello internazionale.

L’importanza delle grotte fu riconosciuta anche da Sir Thomas Hanbury, che nel 1898 finanziò la costruzione di un edificio museale dove venne esposta la famosa “triplice sepoltura”. Attualmente lo spazio museale è composto da due strutture, il cosiddetto Museo Nuovo e il cosiddetto Museo Vecchio, recentemente riallestiti con percorsi espositivi aggiornati e multimediali, tra cui un visore per la realtà virtuale.

Antonella Traverso, funzionario del Ministero della Cultura – Direzione Reginale Musei Nazionali Liguria, Direttrice del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e dell’Area Archeologica di Albintimilium, è specialista in ambito preistorico, diplomata all'Ecole du Louvre Paris e autrice di numerosi studi e pubblicazioni, esperta di progettazione scientifica e allestimenti museologici.