Tumore al seno, "la prevenzione è un'arma vincente": Ventimiglia ospita il convegno 'Se si conosce si vince' (Foto e video)

Il tumore al seno è stato il tema al centro del convegno di sensibilizzazione dal titolo “Se si conosce si vince” svoltosi ieri pomeriggio nella sala convegni di Sant'Agostino a Ventimiglia alla presenza di autorità civili, locali e regionali, associazioni e cittadini.

Al convegno sono intervenuti Tito Giro, presidente dell'associazione Terra di Ponente, il vicesindaco Marco Agosta, la dottoressa Francesca Depaoli, dirigente medico della clinica di senologia dell'ospedale policlinico San Martino, che è stata anche la relatrice, e il dottor Claudio Battaglia, responsabile di senologia clinica e Breast Unit dell'Asl1 Imperiese, che è stato anche il moderatore.

"L'argomento di oggi è la prevenzione del tumore alla mammella" - fa sapere il dottor Claudio Battaglia, responsabile di senologia clinica e Breast Unit dell'Asl1 Imperiese - "Le malattie tumorali colpiscono di più dove c'è un livello medio-culturale basso. E' previsto che nel 2050, rispetto al 2022, i tumori maligni in Europa aumenteranno del 77%. In provincia di Imperia abbiamo 225-230 nuovi casi all'anno. Il tumore al seno è quello che si può curare meglio. Speriamo di diffondere la cultura della prevenzione che è un'arma vincente".

"Un tema estremamente importante" - afferma la relatrice Francesca Depaoli, dirigente medico della Clinica di senologia Ospedale San Martino - "Vi sono diversi fattori, non modificabili e modificabili, che possono far scaturire il tumore: l'età, più si invecchia più si è a rischio; la storia riproduttiva della donna; la familiarità o mutazioni di specifici geni. La neoplasia della mammella è la più frequente tra le donne in ogni faccia di età e per questo motivo è così importante oggi parlare di prevenzione primaria. Infatti, adottare stili di vita corretti consente di evitare un terzo delle neoplasie mammarie. Importante la prevenzione secondaria tramite la mammografia che consente la diagnosi precoce e, quindi, cure meno aggressive".

"Un'iniziativa davvero importante per cui voglio rivolgere i miei complimenti al presidente dell'associazione Terre di Ponente Tito Giro" - dice l’assessore Marco Scajola, presente all'evento in rappresentanza di Regione Liguria insieme ai consiglieri Enrico Ioculano, Veronica Russo e Walter Sorriento - "È stato un momento di confronto di alto livello, su un tema tanto delicato quanto importante. Ancora una volta abbiamo sottolineato il fondamentale ruolo della prevenzione nella lotta al tumore al seno e agli altri mali di questo genere. Regione Liguria sostiene questo tipo di iniziative e la preziosa attività informativa svolta dai professionisti del settore".

"La Breast Unit è davvero un'eccellenza, abbiamo riscontri importantissimi. E' proprio vero che quando si conosce si vince" - interviene il consigliere regionale Veronica Russo - "Il grazie più grande va ai medici, agli infermieri ai tecnici e a tutti coloro che operano in questo settore".

"Sostenere l’evento ‘Se si conosce si vince’ significa dare valore alla conoscenza e alla prevenzione del tumore al seno" - sottolinea il consigliere regionale Walter Sorriento - "L’informazione è uno strumento essenziale per affrontare questa malattia e momenti come questo aiutano a diffondere consapevolezza. Grazie all’associazione Terra di Ponente, alla Lilt, al dottor Battaglia e alla dottoressa Depaoli per il loro impegno. Un pensiero speciale va a Simona Lanza e a tutte le donne che hanno vissuto e vivono questa sfida".

"Sono molto orgoglioso di essere qua e rappresentare la città di Ventimiglia. La prevenzione al tumore al seno è importantissima. Dobbiamo soprattutto vigilare, fare screening, informare e non lasciare nessuno senza distinzione ma dobbiamo anche migliorare tutte le strutture. Purtroppo, noi abbiamo poca competenza, però, dobbiamo collaborare tutti insieme per sensibilizzare la popolazione e non avere tabù. Il nostro obiettivo è prevenire l'insorgenza di tumori" - dichiara Marco Agosta, vicesindaco di Ventimiglia presente insieme ai consiglieri comunali Gabriele Amarella, Rosa Papalia, Enzo Di Marco e Gaetano Scullino - "Un convegno con moltissimi ospiti, professionisti importanti, autorità civili, locali e regionali ma anche molti cittadini. La sala era piena. La città di Ventimiglia ringrazia gli organizzatori per questa opportunità".

L'evento, proposto e organizzato dall’associazione Terra di Ponente con il patrocinio della Provincia di Imperia, del comune di Ventimiglia, dell’Asl1 Imperia e dell’associazione LILT di Imperia-Sanremo, era in ricordo di Simona Lanza e di tutte le altre donne che hanno avuto un tumore. "Un convengo su un tema importante. Siamo contenti di aver avuto presente alla nostra iniziativa l'assessore Marco Scajola e la Regione Liguria, rappresentata anche dai consiglieri Enrico Ioculano, Veronica Russo e Walter Sorriento" - commenta il presidente dell'associazione Terre di Ponente Tito Giro - "Con questo tipo di eventi abbiamo l'obiettivo di sensibilizzare più persone possibili sull'importanza della prevenzione come principale strumento contro la malattia".

Tra il numeroso pubblico in sala vi erano pure il sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi, l'assessore Pino Ierace e i consiglieri comunali Enrico Amalberti e Fabio Perri, la dama dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia Patrizia Bottiglieri e Maria Teresa Anfossi, presidente dell'associazione culturale Italia Israele di Ventimiglia.