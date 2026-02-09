A Sanremo un punto informativo per la giornata dell'epilessia (Foto)

"L’Associazione Italiana Epilessia Regione Liguria, insieme ai giovani dei Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli, Leo Club Sanremo e ai Lions del Distretto 108 Ia3, si è unita per fare squadra e rafforzare il messaggio di vicinanza e informazione sull’epilessia.

Ci sono battaglie che non fanno rumore, ma che richiedono presenza. L’epilessia è una di queste. In occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, Sanremo ha ospitato un evento aperto a tutti, pensato per informare, ascoltare e costruire consapevolezza: un Point Informativo organizzato dall’Associazione Italiana Epilessia Liguria in collaborazione con il Distretto Lions 108Ia3. Un momento di condivisione, sensibilizzazione e solidarietà, dedicato a far conoscere meglio l’epilessia e a rompere il silenzio che spesso circonda questa malattia invisibile.

Domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 10:00, in via Escoffier – Statua di Mike Bongiorno, a Sanremo, volontari, Leo e Lions hanno parlato apertamente di epilessia, fornendo informazioni e costruendo consapevolezza con i passanti.

Cinquantasei primule viola, fornite dall’azienda Il Rifugio di Londri Andrea di Ospedaletti, insieme al materiale informativo dei Lions e dell’AIE, hanno colorato di viola una mattina di sole pallido. I volontari hanno avvicinato i cittadini per diffondere informazioni e aumentare la conoscenza della malattia.

L’epilessia fa paura, ma insieme si è dimostrato che parlare è fondamentale per affrontare le sfide quotidiane. La sensibilizzazione, termine forse poco noto, si è rivelata potente: chi convive con una persona con epilessia sa quanto la gestione della vita di tutti i giorni possa essere complessa e quanto cambi rispetto a quella “normale”. Per questo, nascondersi non serve: la gioia e la partecipazione di tutti hanno creato una vera e propria consapevolezza condivisa, emozionando i presenti.

All’iniziativa hanno partecipato attivamente anche le autorità lionistiche, rappresentate dal Governatore Lions Distretto 108Ia3 Mauro Imbrenda, che ha accolto con entusiasmo il progetto. Attento all’iniziativa anche Luca Lombardi, Assessore alla Cultura della Regione Liguria.

In collaborazione con AIE, Lions e Leo hanno inoltre lanciato una campagna informativa social, creando SuperEpyLion, un leone viola protagonista di Epilepsyland, una terra da conoscere e non ignorare. L’obiettivo è diffondere un messaggio chiaro: affrontare l’epilessia con forza e coraggio, passo dopo passo, insieme.

In occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia, diversi comuni della Liguria hanno partecipato illuminando di viola palazzi e monumenti:

Genova – Fontana di Piazza De Ferrari

Sestri Levante (GE) – Ponte Lavoratori dei cantieri navali, frazione Riva Trigoso

Pigna (IM) – Palazzo del Comune

Sanremo (IM) – Statua Primavera e Torre Saracena

Ospedaletti (IM) – Fontana delle Sirene

Ventimiglia (IM) – Palazzo del Comune

Bordighera (IM) – Palazzo del Comune

Camporosso (IM) – Palazzo del Comune

Vallecrosia (IM) – Palazzo del Comune

Taggia (IM) – Rotonda di Via P. Boselli, centro cittadino di Arma

Molini di Triora (IM) – Palazzo del Comune

Monterosso al Mare (SP) – Palazzo del Comune

Diano Marina (IM) – Palazzo del Comune

Un ringraziamento sincero a tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa, dimostrando interesse, partecipazione e sensibilità". –

Ilaria Tacchi, Referente di collegamento Lions e Responsabile Associazione Italiana Epilessia Liguria.

