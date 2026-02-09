Sanremo, a due settimane dal Festival avanzano i lavori: all'Ariston l'iconica scritta, ma installata anche quella del Suzuki Stage (Foto)

A due settimane dall’inizio del Festival, procedono a ritmo serrato i lavori per le installazioni all’esterno del Teatro Ariston nell’ambito di ‘Tra palco e città’.

Nella mattinata di oggi è comparsa la scritta Suzuki Stage, a conferma della sponsorizzazione del noto marchio automobilistico. Contestualmente, sull’Ariston è stata installata la scritta ufficiale del Festival, mentre sono stati rimossi i titoli dei film, in considerazione della chiusura delle sale cinematografiche.

Proseguono anche gli interventi al porto, dove è in fase di realizzazione il glass della Rai sullo scivolo dell’ex cantiere navale. In parallelo avanzano i lavori in piazzale Vesco per l’installazione curata da Radio Kiss Kiss, che contribuirà ad animare ulteriormente la città durante i giorni della kermesse.

(Foto Erika Bonazinga)