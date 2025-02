Sanremo, nessuna criticità al Pronto Soccorso durante il Festival: l’ospedale ha retto l’ondata di presenze

Nonostante l’enorme afflusso di persone che ha invaso Sanremo durante la settimana del Festival, il Pronto Soccorso dell’ospedale matuziano ha retto senza criticità. Un risultato positivo, soprattutto considerando il weekend del 14, 15 e 16 febbraio, quando le presenze in città sono state persino superiori a quelle registrate negli ultimi Festival.

L’incremento del flusso turistico e degli eventi collaterali avrebbe potuto mettere sotto pressione i servizi sanitari, ma l’ospedale di Sanremo ha saputo gestire la situazione al meglio, garantendo assistenza senza particolari disagi. Una tenuta che conferma l’efficienza della struttura, già dimostrata in altri momenti di forte affluenza, come durante Capodanno 2025 e Ferragosto 2024, due giornate definite “rosse” per il sistema sanitario locale.

Il dato positivo sul fronte sanitario si affianca a un altro importante successo: quello delle forze dell’ordine (qui la notizia). In particolare, la polizia locale ha registrato una diminuzione degli incidenti pericolosi durante la settimana del Festival, nonostante il traffico intenso e il gran numero di visitatori. Una sinergia tra le diverse forze in campo che ha garantito un’organizzazione ottimale, sia per l’assistenza sanitaria che per la sicurezza della cittadinanza e dei turisti.

Il bilancio complessivo della settimana del Festival, quindi, evidenzia una gestione efficiente e un’integrazione tra i vari settori che ha contribuito a mantenere sotto controllo la situazione, senza generare criticità significative. Questo successo dimostra la preparazione e l’efficienza dei servizi locali, che si sono confermati all’altezza di un evento di portata nazionale come il Festival di Sanremo.