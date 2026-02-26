Fiori e musica, il legame che racconta Sanremo: il Festival celebra la sua anima tra bouquet e solidarietà (Foto)

Fiori e musica, un connubio perfetto per Sanremo e il suo Festival. E’ questo il tema toccato, in chiave locale dall’assessore alla floricoltura del comune matuziano, Ester Moscato, oggi nel corso della conferenza stampa dell’organizzazione, per parlare della seconda serata della kermesse.

“La storia ci insegna – ha detto Ester Moscato – che il Festival nato nel 1951 voleva proprio promuovere le peculiarità migliori della città di Sanremo, ovvero clima e fiori”. L’amministratore matuziano ha poi posto l’accento sul lavoro che viene svolto per la produzione dei bouquet che vengono consegnati ogni sera all’Ariston, ringraziando il direttore artistico: “Carlo Conti ha colto perfettamente lo spirito del nostro prodotto – ha detto – valorizzandolo alla perfezione nel corso della trasmissione. Per questo, ma non solo, lo vogliamo ringraziare”. In totale sono oltre 300 i bouquet che vengono prodotti in questa settimana.

Contemporaneamente è stato consegnato un bouquet ‘speciale’ a Carlo Conti, con alcuni fiori viola, che richiamano la squadra del suo cuore, ovvero la Fiorentina. Sul tema dei fiori è intervenuto anche l’assessore al turismo, Alessandro Sindoni, che ha sottolineato l’importante presenza del ‘corner’ con il Gaslini in via Escoffier per una raccolta fondi per l’ospedale pediatrico genovese: “Portare in città un progetto come questo arricchisce ulteriormente il valore della manifestazione con un messaggio di solidarietà molto importante”.