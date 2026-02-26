Casa Sanremo Chateau d’Ax, la Casa della Musica Italiana entra nel pieno della programmazione

Bilancio estremamente positivo dopo i primi dieci giorni di programmazione per Casa Sanremo Chateau d’Ax. Fra eventi, presentazioni, conferenze, show case, podcast e dirette radiofoniche, il Festival è appena iniziato ma sono già tanti i cantanti in gara, i volti noti e le autorità che hanno fatto visita alla Casa della Musica Italiana. Grande fermento nelle sale del PalaItalia Enit e una folla di curiosi che attende già dal mattino presto l’arrivo dei propri beniamini.

Nella sola giornata di mercoledì si sono alternati negli studi televisivi e radiofonici Fedez, Marco Masini, Lda, Aka Seven, Luchè ospiti del podcast Pezzi di Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, Mara Sattei, J Ax ed Enrico Nigiotti ai microfoni del Pomeriggio di Radio Rai Uno, Tullio De Piscopo ospite di Federica Gentile nello spazio podcast di Grotte di Frasassi, i Legno e Mazzariello intervistati da Lercio. Beppe Convertini ha presentato il suo libro “Il paese delle tradizioni” per la serie “Ambasciatori della lettura” di Rai Libri in diretta dalla Lounge Mango, in un evento speciale condotto da Grazia Serra. Momento istituzionale di grande valore quello con il talk “La prevenzione si fa sentire”, ideato e promosso dal Ministero della Salute con il Ministro Schillaci in collegamento e ospiti in studio fra gli altri Carolyn Smith, volto noto del piccolo schermo che ha portato la sua personale e preziosa testimonianza sul palco della Lounge. Immancabile la musica live con “Bigazzi in Lounge” e lo show case degli Statuto al termine della visione del Festival.

Tra gli eventi in programma oggi 26 febbraio, alla Clubhouse AU dalle 9:30 il podcast “Pezzi”, l’attualità di Studionews alle 14:00, dalle 16:00 la conferenza di presentazione del San Marino Song Contest e, al termine del Festival, dalla mezzanotte, le immancabili “Pagelle di Max”, programma di e con Max Corfini. Presso la Lounge Mango si inizia con Buongiorno Sanremo, la trasmissione presentata da Savino Zaba, dalle 10:30 il podcast Vita Futura di Giorgia Surina, L’Italia in Vetrina dalle 12:00 con Grazia Serra che ospiterà fra gli altri i Jalisse, alle 15:00 “A te… Peppe” l’evento dedicato al Maestro Peppe Vessicchio con la partecipazione di amici e autorità e di Alessia Vessicchio, alle 17:30 Giorgio Calcara con “Battito svelato” per gli incontri di Rai Libri e lo show case fra musica e parole di Alberto Bertoli dalle 19:00. Nel salotto letterario Writers in programma presentazioni di libri editi ed inediti e la diretta di Radio Rai 1 dalle 16:00 alle 17.