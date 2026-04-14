Sanremo, Milano e Val della Torre unite dalla ‘Patafisica: sabato la lectio‑talk show della Cattedra con ospiti e performance

Sanremo, Milano e… Val della Torre! Un nuovo “triangolo” ‘patafisico: Sabato 18 Aprile 2026 Accademia della Pigna di Sanremo, Fondazione Pata e Chez Pataphysique presentano “cos’è la patafisica” a cura di Domenico Graglia, introduce Marco Maiocchi.

A seguito i primi appuntamenti del secondo anno di attività della Cattedra, e rispettivamente a cura di Domenico Graglia, Fabio Barricalla, Alberto Pulinetti, Marco Maiocchi, Freddy Colt e Aldo Spinelli … questo sabato la prima lectio (di 2) in quel di Val della Torre (TO) a Chez Pataphysique

La lectio sarà impostata come un talk show, condotta dal titolare della cattedra di ‘patafisica, D. Graglia e dal Cavaliere dell’Ordine della Grande Giduglia M.Maiocchi, alla ricerca di alcune soggettive sulla Scienza delle scienze. Dalle ore 16.00 e fino alle 17.59

Ospiti: Mario Guglielminetti (docente e formatore in ambito culturale e terzo settore) che ci parlerà del saggio di patafisica di Jean Baudrillard, filosofo e sociologo. Nicola Iannaccio (attore e autore teatrale, monologhista) e Marco Boffa (Musicista e autore teatrale); insieme formano i Potafisici e ci parleranno della loro fascinazione per la scienza delle soluzioni immaginarie e degli spettacoli teatrali a essa dedicata

Partecipare è gratuito ma i posti sono molto limitati; per esserci scrivere a fondazionepata@officinebrand.it

A partire dalle ore 18.00 Chez Pataphysique sarà lieta di ospitare amici e appassionati per il vernissage de “Laval est Pataphysique - …da laval a laval ad…” e ci sarà l’occasione di gustare la performance de i Potafisici, per l’occasione accompagnati da Danielita Frigeni e i quadri di Serenella Oprandi con lo spettacolo “Patatrekk”

Il secondo Anno della Cattedra di ‘Patafisica, grazie alla partnership con Fondazione Pata, proseguirà poi fino a Giugno, con altri appuntamenti e fra Sanremo , Milano e Val della Torre (Città Metropolitana di Torino)

I Prossimi Appuntamenti:

Sabato 25 ore 16.00/ 17.59 presso Chez Pataphysique, Piazza Municipio, 11 Val della Torre (TO)

Domenico Graglia - Cos’è la Patafisica? Interviste e dialoghi con Ospiti Speciali.

Dalle ore 18:00 Vernissage! Si inaugura la mostra “Accademia della Pigna” con performance artistiche.



Maggio

Sabato 9 ore 16.00/ 18.30 presso Studio Opdipo, Via G. Previati, 33 Milano

Giovanni Ricciardi - Disegno creativo: diversi esperimenti da “crea i puntini e uniscili”, a “il dettato grafico”, a “il disegno aumentato” a “sculture di carta” e altro ancora.



Sabato 23 ore 16.00/ 18.30 presso Studio di Architettura A. Pulinetti Strada Canessa, 4 Sanremo (IM)

Luisa Repola - Musica potenziale: realizzazione di esecuzioni musicali con strumenti anomali e con restrizioni. Adatto anche a chi non è competente di musica.



Sabato 30 ore 16.00/ 18.30 presso Studio di Architettura A. Pulinetti Strada Canessa, 4 Sanremo (IM)

Alberto Pulinetti - Progetto di un oggetto che serve anche alle giraffe: discussione sui principi di design e progettazione collettiva di un oggetto, con la presenza di una “giraffa” amica.



Giugno

Venerdì 26 – Sabato 27 – Domenica 28

Lezioni, laboratori, esposizioni e performance in occasione del Simposio di ‘Patafisica, con ospiti in arrivo da tutta Italia (e non solo) per una 3 giorni di festa conclusiva del secondo anno di attività della Cattedra di ‘Patafisica di Accademia della Pigna di Sanremo!

È prevista la pubblicazione a stampa di tutti gli elaborati dei partecipanti in una raccolta finale di testimonianza delle attività scolte Per qualsiasi informazione supplementare è possibile scrivere a: fondazionepata@officinebrand.it

Nota. Il programma è suscettibile di cambiamenti: gli iscritti saranno tempestivamente avvisati di ogni variazione.



