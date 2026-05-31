Giugno in Cantina, un mese di eventi tra vigne, borghi e aziende: Vite in Riviera porta il Ponente ligure al centro dell’enoturismo

Luoghi del buon bere aperti per tutto il mese nel Ponente Ligure. Giugno in Cantina è la nuova iniziativa dell’attivissima rete di imprese Vite in Riviera (23 aziende con sede nelle province di Imperia e Savona), le cui aziende propongono una ricca serie di appuntamenti presso le loro sedi, tra botti, filari, toccando anche altre suggestive location.

Interessate località della costa e del primo entroterra (Camporosso, Imperia, Chiusavecchia, Albenga, Finale Ligure, Ortovero, Ranzo, Quiliano), arrivando sino ai piedi delle montagne (Pieve di Teco, Pornassio, Cosio d’Arroscia e Roccavignale).

Oggi va di moda chiamarle esperienze, per gli esperti si parla di enoturismo. Non solo vino e non solo calici: il cartellone comprende anche degustazioni di specialità tipiche e prodotti a km0, musica, visite, camminate, grigliate, partecipazione a eventi e così via. Da segnalare la proposta congiunta di tre aziende che gravitano tra Valle Impero e Valle Arroscia: una forma di collaborazione che conferma lo spirito che anima le realtà della rete.

Il clou è in programma in occasione del weekend di passaggio tra primavera ed estate, quello caratterizzato dalle notti più corte dell’anno, ribattezzato Solstizio DiVino.

In giugno, nonostante i tanti impegni in sede, Vite in Riviera sarà nuovamente presente a rappresentare le eccellenze del Ponente in due prestigiose manifestazioni che si terranno nel capoluogo regionale e nell’estremo Levante: “Mare&Mosto” (Genova, 7-8 giugno), con un’inedita Masterclass - curata da Jacopo Fanciulli - dedicata agli Spumanti e ai Rosati, e “Liguria da Bere” (La Spezia, 26-27-28 giugno).



GIUGNO IN CANTINA - TUTTI GLI APPUNTAMENTI PROPOSTI DALLE SINGOLE AZIENDE

programma completo disponibile anche su www.viteinriviera.it

aMacc

Via Umberto I, 56 - Ranzo (Im)

Tutto il mese, nei fine settimana: aperto per visite e degustazioni, su prenotazione.

Recapiti: +39.366.9022107 - 328.0176445

www.amaccia.it - info@amaccia.it

Anfossi

Via Paccini, 39 - Albenga, località Bastia (Sv)

Tutto il mese, nei fine settimana: degustazioni al sabato dalle ore 17 e, inoltre, su prenotazione.

Recapito: +39.339.6715569

www.anfossi.net - luigi@anfossi.net

BioVio

Via Crociata, 24 – Albenga, località Bastia (Sv)

Tutto il mese: aperto per visite e degustazioni, su prenotazione.

Sabato 20 (ore 10.30-17.30): visita alla cantina, verticale di Pigato di 5 diverse annate, degustazione di olio evo da Taggiasca e prodotti tipici da abbinare ai vari calici. Costo: 38 €. Gradita la prenotazione.

Recapiti: +39.0182 21856 - 335.1361851

www.biovio.it - visite@biovio.it

Bruna

Via Umberto I, 81 - Ranzo (Im)

Tutti i sabato: aperto per visite ai vigneti e degustazioni, su prenotazione.

Recapiti: +39.349.7214868

www.brunapigato.it - info@brunapigato.it

Cascina Feipu dei Massaretti

Regione Massaretti, 8 - Albenga (Sv)

Tutto il mese: visita ai vigneti e degustazione presso la cantina, su prenotazione.

Venerdì 19: pranzo presso “Albenga in Tavola On the Road” (Albenga, Regione San Giorgio, 15), con abbinamento del Pigato.

Sabato 20 (dalle ore 18.30): “Pigato sotto le stelle”, aperitivo lungo con prodotti e sfiziosità liguri, presso la propria cantina, in collaborazione con “Albenga in Tavola”, solo su prenotazione. Domenica 21 (ore 8.30-10:30): visita guidata nel vigneto con degustazione, solo su prenotazione.

Recapiti: +39.347.3793229 - 340.9138540

www.aziendamassaretti.it - mirco.mastroianni.albenga@gmail.com

Dell’Erba

Regione Marixe SP19 - Albenga (Sv)

Tutto il mese: dal giovedì al sabato apertura per degustazioni con prodotti tipici, su prenotazione.

Martedì 2: AperiWine Live, musica dal vivo con Gino e Depa, con calici di vino, piattini di prodotti locali e cucina casereccia.

Venerdì 19: AperiWine Live: musica dal vivo con RedTie, con calici di vino, piattini di prodotti locali e cucina casereccia.

Recapiti: +39.340.3182092

www.aziendaagricoladellerba.com - az.agricoladellerba@gmail.com

Enrico Dario

Via Massari, 4 – Albenga, località Bastia (Sv)

Sabato 6 e sabato 13: visite e degustazione in cantina, dalle ore 17, su prenotazione.

Recapiti: +39.320.5510946

www.enricodario.it - info@enricodario.it

Fontanacota - Cascina Nirasca - Ramoino (in collaborazione)

Fontanacota: Strada Provinciale, 137 (Pornassio, Im)

Cascina Nirasca: Via Alpi, 3 (Pieve di Teco, località Nirasca, Im)

Ramoino: Via XX Settembre s.c. 8 (Chiusavecchia, località Sarola, Im)

Tutto il mese: degustazioni presso le singole cantine, su prenotazione.

Venerdì 19: “Tramonto in Cantina” presso Fontanacota (Ponti di Pornassio): dalle 19 alle 22, nel suggestivo prato antistante la cantina. Visita guidata della cantina (organizzata a turni, in base all’affluenza), a seguire vini delle tre aziende con un format dinamico stile “open bar”. Intrattenimento: 1 ora di musica live. Food: buffet rustico in accompagnamento con stuzzichini, torte salate, focacce e pizze. Costo: 30€ a persona.

Domenica 20: “Vino, Food & Jazz Fusion”(presso Ristorante Ramoino), con degustazione dei vini delle tre aziende e ricco buffet servito direttamente dallo chef.

Recapiti: +39.333.9807442 (Fontanacota); +39.335.5809589 (Cascina Nirasca); +39.0183.52646 (Ramoino)

www.fontanacota.it - info@fontanacota.it

www.cascinanirasca.org - cascinanirasca@gmail.com

www.ramoinovini.com - fabiana@ramoinovini.com

Foresti Wine

Corso Italia, 186 - Camporosso (Im)

Tutto il mese: degustazioni e visita cantina, su prenotazione.

Venerdì 19 e sabato 20: dal primo pomeriggio fino a chiusura, alla scoperta dei vini più rappresentativi in un’atmosfera conviviale, con assaggi di prodotti tipici, su prenotazione. Costo: 5 € a calice. prenotazione).

Recapiti: +39.351.959.2587

www.forestiwine.it - info@forestiwine.it

Il Baggio Pellegrino

Via Mendatica, 16 - Cosio di Arroscia (Im)

Giovedì 4: cena con degustazione presso il ristorante Frisciolata & Fainà di Imperia, via Vieusseux. Info e prenotazioni: +39.0183.8824333 - +39.338.9498257.

Venerdì 19: cena con degustazione presso il ristorante Cadò di Cosio d’Arroscia, via Cavour, 5A. Info e prenotazioni: +39.335.6437766).

Recapiti: +39.331.6689087

www.ilbaggiopellegrino.it - ilbaggiopellegrino@ gmail.com

Innocenzo Turco

Via Bertone, 7A - Quiliano (Sv)

Tutti i giovedì, venerdì e sabato (dal secondo weekend), presso la vigna di via San Pietro (Quiliano, località Valleggia): serate con degustazione vini, birre artigianali Altavia e piattini con prodotti del territorio.

Domenica 21: cena presso la vigna di via San Pietro a Valleggia.

Recapiti: +39.019.9250445

www.innocenzoturco.it - info@innocenzoturco.it

La Rocca di Perti

Strada delle Ville, 23 - Finale Ligure (Sv)

Sabato 20 (dalle ore 17): apericena in agriturismo, con apertura speciale dedicata ai motociclisti. Costo 20 €, inclusi degustazione di 4 calici e prodotti tipici.

Recapiti: +39.348.5141553

www.laroccadiperti.it - roccadiperticantina@gmail.com

La Vecchia Cantina

Via Corta, 3 – Albenga, località Salea (Sv)

Domenica 21 (dalle ore 17 alle 21): degustazione tra gli ulivi e le rose della cantina, con 4 calici abbinati a formaggi, salumi tipici, focaccia e sardenaira. Costo: 30 €, su prenotazione.

Recapiti: +39.339.3793641

www.lavecchiacantinacalleri.it - info@lavecchiacantinacalleri.it

Roccavinealis

Via Roma, 1 - Roccavignale (Sv)

Tutto il mese: visita ai vigneti e degustazione di vino e prodotti locali, presso la cantina di località Valzemola, a pochi metri dal negozio-vetrina, su prenotazione.

Domenica 7: giornata con cantina e vigneto aperti, nell’ambito della manifestazione Roccawine, a Roccavignale. Ore 9-11.30: “Camminando al Rokkawine”, camminata enogastronomica di 9 o 13 km, con partenza da Valzemola e arrivo a Pianissolo. Costo: 20 €. Ore 13- 20 (frazione Pianissolo): degustazione vini di 40 cantine con stand gastronomici e musica dal vivo con la Jerry Cariello’s Band (costo 35 €, tutto incluso). Servizio navetta attivo dalle 13 tra Cantina e Pianissolo.

Recapiti: +39.393.3305772

www.roccavinealis.it - info@roccavinealis.it

Sommariva

Via G. Mameli, 7 - Albenga (Sv)

Tutto il mese: visita al Museo Sommariva “Civiltà dell’Olio” (domenica chiuso).

Recapiti: +39.0182.543622

www.oliosommariva.it - info@oliosommariva.it

Tenuta Maffone

Via Case Soprane, 22 – Pieve di Teco, località Acquetico (Im)

Tutto il mese: apertura sede per visite e degustazioni, su prenotazione.

Sabato 20: partecipazione alla “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia” nel centro di Pieve di Teco, con degustazioni ed eventi musicali-culturali.

Sabato 27 (in cantina): grande grigliata nel vigneto, con abbinamento di Ormeasco e Granaccia, su prenotazione.

Recapiti: +39.347.1245271 - 339.6582592

www.tenutamaffone.it - info@tenutamaffone.it

Torre Pernice

Regione Torre Pernice, 3 - Albenga (Sv)

Tutti il mese: apertura nei weekend per visite, su prenotazione. Tutti i sabato (ore 20): apericena con degustazione (aperitivo a 8 €, apericena a €, cena con menù degustazione 40 €).

Recapiti: +39.0182.20042

www.torrepernice.it – info@torrepernice.it

Viarzo

Via Viarzo, 20 B - Quiliano (Sv)

Tutto il mese: visite e degustazioni, su prenotazione.

Sabato 20 (ore 20): “Solstizio con picnic al tramonto”, con benvenuto sul tetto della cantina e cestino gourmet con un vino a scelta tra Bricco dei Bambini, Grixo o Trexenda. Costo: 40 €, su prenotazione.

Recapiti: +39.349.2661151

www.viarzo.it – agriviarzo@viarzo.it

Viticoltori Ingauni

Via Roma, 3 - Ortovero (Sv)

Tutti i sabato del mese (ore 10.30-12.30): degustazione in cantina (3 assaggi con stuzzichini) a 5 €. Consigliata la prenotazione.

Venerdì 19 (ore 18-20.30) e sabato 20 (ore 10.30-13):aperitivo in cantina con degustazione 4 vini a scelta o Gin Tonic “Bolina” (Distilleria Salsano), piattino di prodotti locali in abbinamento. Costo: 15 €, su prenotazione.

Martedì 30: Festa dei 50 anni della Società Cooperativa, a invito.

Recapiti: +39.0182.547127

www.viticoltoriinganuni.it - info@viticoltoriingauni.it

Enoteca Regionale della Liguria - sede di Ortovero

Via alla Chiesa – Ortovero (Sv)

Aperto da giovedì 4 a sabato 6 giugno (dalle ore 18 alle 21), per degustazioni abbinate a stuzzichini e prodotti a km0, su prenotazione.

Recapiti: +39.366.8726643

www.viteinriviera.it – info@viteinriviera.it