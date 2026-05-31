La Riviera dei Fiori protagonista su La7: oggi alle 12.20 Green Tour racconta Imperia, Taggia e le eccellenze del Ponente

C'è un territorio che sa raccontarsi attraverso il mare, le montagne, i suoi borghi, le sue imprese e le persone che ogni giorno ne custodiscono l'identità più autentica.

Oggi, domenica 31 maggio alle ore 12.20 su La7, milioni di telespettatori potranno scoprirlo grazie alla nuova puntata di "Green Tour", il programma condotto da Edoardo Raspelli e Sofia Bruscoli che questa settimana accende i riflettori sulla Riviera dei Fiori e sulle sue straordinarie eccellenze.

Una puntata che rappresenta molto più di una semplice promozione turistica. È il racconto di un territorio autentico, vissuto e interpretato grazie alla preziosa collaborazione di CNA Imperia, che ha accompagnato la produzione nella scoperta di luoghi, storie, imprese e persone che rappresentano il cuore pulsante del Ponente ligure.

Determinante, in questo percorso, il lavoro svolto dal Direttore CNA Imperia Luciano Vazzano, profondo conoscitore del territorio, instancabile promotore delle sue eccellenze e riferimento costante per la valorizzazione delle imprese artigiane e delle produzioni locali.

Grazie alla sua passione, alla sua competenza e alla sua capacità di leggere il territorio nei suoi aspetti più autentici, Green Tour ha potuto costruire un racconto che va oltre le immagini da cartolina, entrando nell'anima più vera di Imperia e della Riviera dei Fiori.

I telespettatori avranno l'opportunità di scoprire una città unica come Imperia, dove il mare incontra le colline e le montagne in uno scenario di rara bellezza. Una città che vive attraverso il suo porto, i carruggi storici, il Parasio, Villa Grock, la cultura marinara, la tradizione olivicola e un patrimonio produttivo che continua a essere uno dei principali motori economici e culturali della Liguria.

Ampio spazio sarà dedicato all'olio extravergine di oliva, simbolo identitario del territorio, raccontato attraverso il Frantoio Sant'Agata di Oneglia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Qui lo chef Enrico Marmo ha realizzato per l'occasione una speciale creazione gastronomica dedicata a Green Tour, esaltando attraverso la cucina il valore dell'olio EVO e delle produzioni locali.

Il viaggio proseguirà poi a Taggia, uno dei borghi più affascinanti della Liguria e secondo centro storico della regione per estensione dopo Genova, con le sue testimonianze medievali, il celebre ponte romanico e l'incontro con Mimmo Romeo, maestro artigiano conosciuto a livello internazionale per le sue pipe realizzate in radica.

Non mancheranno i colori e i profumi dell'entroterra grazie all'esperienza di Simona Cotta e alle sue coltivazioni di lavanda, esempio virtuoso di come tradizione agricola, innovazione e sostenibilità possano creare valore e nuove opportunità per il territorio.

Quella che andrà in onda oggi è soprattutto una puntata dedicata alle imprese, agli artigiani, ai produttori, agli uomini e alle donne che ogni giorno contribuiscono a mantenere viva l'identità della Riviera dei Fiori.

Sono loro i veri protagonisti del racconto. Sono loro che trasformano la materia prima in eccellenza, il sapere in esperienza, il lavoro in cultura e il territorio in una destinazione unica.

CNA Imperia ha creduto fin dall'inizio nel progetto dell'Arti-Turismo perché rappresenta una nuova visione dello sviluppo territoriale: un turismo che mette al centro le persone, le imprese, i mestieri e le produzioni identitarie.

Per questo l'invito è semplice: oggi alle 12.20 su La7 non perdete Green Tour.

Sarà un viaggio emozionante alla scoperta di una Riviera dei Fiori autentica, sorprendente e ricca di storie che meritano di essere conosciute e raccontate.

Una straordinaria occasione per vedere, attraverso gli occhi di Edoardo Raspelli e Sofia Bruscoli, ciò che CNA Imperia racconta e valorizza ogni giorno: un territorio unico, fatto di eccellenze, passione, tradizioni e persone che rappresentano il vero patrimonio del Ponente ligure.