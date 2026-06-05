"Francescani a Ventimiglia": grande partecipazione al ciclo di incontri tra Biblioteca Aprosiana e Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” (Foto)

Si è concluso giovedì scorso con grande successo, viva partecipazione e unanime apprezzamento il ciclo di incontri “Francescani a Ventimiglia”, promosso dalla Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, il Comune di Ventimiglia e il Fondo Antico della Civica Biblioteca Aprosiana.

L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito delle celebrazioni per l’Ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco (1226-2026) e ha preso il via il 16 aprile presso il Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana.

Nel corso degli appuntamenti sono stati approfonditi diversi aspetti della presenza francescana a Ventimiglia. Giovanni Russo ha illustrato il patrimonio dei libri sacri provenienti dai conventi francescani della città; Andrea Folli ed Erino Viola hanno ricostruito la storia del convento e della chiesa dei Frati Conventuali di Ventimiglia Alta; Anna Maria Cerriolo Verrando ha presentato documenti d’archivio relativi alla scomparsa chiesa e al convento dell’Annunziata, distrutti dal governo sabaudo per la costruzione dell’attuale fortezza.

L’ultimo incontro si è svolto nella Sala Azzaretti del Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e ha avuto come relatore il Canonico Don Luca Salomone, parroco della Cattedrale di Ventimiglia dal 2008 al 2017 e oggi parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena di Bordighera Alta.

Nel suo intervento Don Salomone ha ripercorso la storia di San Francesco e l’evoluzione della sua immagine attraverso una dettagliata presentazione iconografica, successivamente donata ai partecipanti. La relazione ha preso avvio dagli affreschi di Giotto nella Basilica di Assisi, proponendo anche esempi presenti nelle chiese della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo.

L’incontro, durato oltre un’ora, ha registrato l’attenta partecipazione del pubblico, coinvolto dalla capacità espositiva e dalla profondità dei contenuti proposti dal relatore.

A conclusione dell’anno francescano è già in programma un nuovo appuntamento: il prossimo 4 ottobre sarà inaugurata la mostra curata da Erino Viola dedicata alle sculture della chiesa di San Francesco nel centro storico di Ventimiglia.