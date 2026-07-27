"La vita attraverso gli astri", serata con l'astrologo Vincenzo Laganà a Dolceacqua (Foto)

"La vita attraverso gli astri" sarà il tema al centro dell'incontro con l'astrologo Vincenzo Laganà previsto il 29 luglio alle 21 al castello Doria a Dolceacqua.

Un evento proposto da Astrologia e Vita in collaborazione con il centro ricreativo culturale di Dolceacqua e il Comune. "Una serata speciale dedicata allo zodiaco e al cambiamento che l'umanità sta attraversando" - dicono gli organizzatori - "L'astrologo Vincenzo Laganà, che da 45 anni si occupa di astrologia, accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta del significato simbolico degli astri e del loro rapporto con la vita quotidiana. Un incontro nel quale storia, territorio, cultura e astrologia si incontrano, offrendo al pubblico un’occasione per fermarsi, guardare verso il cielo e provare a comprendere attraverso i suoi simboli qualcosa in più di noi stessi".

L’astrologia sarà raccontata come linguaggio simbolico, capace di mettere in relazione il movimento degli astri con i cicli della vita e con le trasformazioni che accompagnano l’essere umano. Un incontro divulgativo, diretto e accessibile, rivolto sia a chi già conosce l’astrologia sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo affascinante mondo, durante il quale si potranno scoprire i segni zodiacali e conoscere meglio il linguaggio attraverso il quale, da sempre, l’uomo ha cercato di interpretare il proprio tempo.

Vincenzo Laganà vanta 45 anni di esperienza nel campo dell’astrologia, un percorso costruito attraverso consulenze personali, conferenze, incontri pubblici, eventi e attività di divulgazione. Nel corso della sua carriera ha portato l’astrologia anche nel mondo della televisione e della comunicazione, partecipando su Rai 2 all’“Almanacco del giorno dopo” con Drusilla Foer. La sua esperienza professionale comprende inoltre collaborazioni con importanti realtà editoriali e testate, tra cui Mondadori e Donna Moderna, oltre ad altre pubblicazioni dedicate all’astrologia e all’informazione. Nel mondo radiofonico ha collaborato con RTL 102.5 e Radio Italia Anni 60. È inoltre ideatore e protagonista del progetto “Astrologia e Vita”, attraverso il quale continua la propria attività di divulgazione e di incontro con il pubblico.