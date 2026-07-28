Taggia, oltre 50 eventi per il calendario di agosto: tra i big Pau dei Negrita, Claudio Lauretta e i fuochi di San Benedetto

Taggia si prepara a vivere un mese di agosto ricchissimo di appuntamenti grazie al calendario “10 Volte Estate con Noi”, promosso dall’Amministrazione comunale. Un’offerta ampia e diversificata che propone oltre 50 eventi tra grandi spettacoli, musica dal vivo, cultura, sport, tradizioni locali e iniziative per bambini e famiglie.

Il via ufficiale scatterà venerdì 1° agosto in Piazza Cavour con il Forever Young Live Show insieme a Marianna Lanteri, uno spettacolo dinamico tra musica leggera, tradizione e modernità. Tra le conferme più attese ritornano gli appuntamenti fissi della settimana: tutti i mercoledì l'energia di Gianni Rossi con “Balliamoci l’estate”, mentre tutti i martedì in Piazza Tiziano Chierotti spazio ai più piccoli con la rassegna “Circus Time” firmata FEM Spettacoli.

Ricchissimo il capitolo dei grandi ospiti. Il 12 agosto approderà a Taggia la comicità di Claudio Lauretta, tra i più noti imitatori e cabarettisti della TV italiana. Per la notte di Ferragosto (15 agosto) il lungomare si accenderà invece con Pau, frontman e fondatore dei Negrita, protagonista del DJ Set – Zona Bastarda. Il giorno dopo, il 16 agosto, tornerà il travolgente format “Voglio tornare agli anni ’90”. In calendario anche le esibizioni della Shary Band, Jovanotte (tributo a Jovanotti), Swing and Soda Band, Gigi 4Ever e il Gruppo Musicale Bruti e Boi.

Ampio spazio sarà riservato alla cultura e al teatro: l'Anfiteatro del Castello ospiterà le produzioni del Teatro del Banchero (come “Macbeth” e “Domum Redire” nel 30° anniversario della compagnia), oltre ai concerti organistici, al tribute show a Gino Paoli e alla scuola genovese a cura di Mus'Art, alla rassegna Cinema in Pineta e alle visite guidate gratuite nel centro storico con la guida Raffaella Asdente.

Per lo sport e l'ambiente spiccano la Taggia Naturun Trail tra i carrugi del borgo, l'iniziativa “Esperienza in Barca” e la serata divulgativa sulla tutela delle tartarughe marine. Non mancheranno la Festa Patronale di Sant’Isidoro a Levà, lo storico “U Giurnu du Rebaxiu” e i mercatini dell'artigianato e antiquariato.

A chiudere in bellezza il mese sarà, sabato 29 agosto, l'ottava edizione di “Sulle Orme di San Benedetto”, con le suggestive ambientazioni storiche curate dal Rione Orso e Rione Trinità e il tradizionale e attesissimo spettacolo pirotecnico.