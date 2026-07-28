Sanremo, il Forte Santa Tecla ospita "Incanto romantico" per il finale della Stagione Concertistica Internazionale

Gran finale a Sanremo per l'ottava edizione della Stagione Concertistica Internazionale 2026 "I Concerti di Villa Nobel - Estate Musicale", rassegna promossa e organizzata dall'Associazione Musica a Santa Tecla. La suggestiva Sala delle Armi del Forte Santa Tecla farà da cornice all'evento conclusivo intitolato "Incanto romantico".

La serata accompagnerà il pubblico in un viaggio nella dimensione appassionata e onirica del Romanticismo a cavallo tra Ottocento e Novecento. Il programma vedrà il gradito ritorno della pianista Maria Gloria Ferrari, erede della grande tradizione pianistica italiana, impegnata nel celebre Concerto n°1 in mi minore per pianoforte e orchestra di Fryderyk Chopin.

Gli Archi dell'Orchestra Classica di Alessandria, sotto la direzione del Maestro Fabio Marra, eseguiranno inoltre la brillante Sinfonia n°10 per archi di Felix Mendelssohn, la celebre Serenata per archi op. 20 di Edward Elgar e l'intensa St. Paul's Suite op. 29 di Gustav Holst.

Come di consueto, l'esecuzione musicale sarà preceduta da un'introduzione storico-artistica curata dallo stesso Professor Fabio Marra, che illustrerà al pubblico il contesto e la genesi delle composizioni in programma.

I biglietti per i concerti al Forte Santa Tecla sono disponibili al costo di 15 euro (mentre le serate a Villa Nobel e Palazzo Roverizio prevedono un ingresso a 12 euro). L'ingresso è gratuito per i minori di 18 anni.