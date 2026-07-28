Ventimiglia, torna domenica 2 agosto il "Desbaratu": evento commerciale organizzato da Confcommercio giunge alla sua 106ª edizione

Domenica 2 agosto Ventimiglia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi da residenti e turisti: il Desbaratu originale, organizzato da Confcommercio e giunto quest'anno alla sua edizione numero 106.

Dalle ore 08.00 alle 20.00 le attività commerciali del centro cittadino esporranno la propria merce all'esterno dei locali proponendo prezzi particolarmente vantaggiosi. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza e permettere una passeggiata in relax, il cuore della città si trasformerà per l'intera giornata in una grande isola pedonale.

Ad arricchire la giornata d'acquisti ci sarà un ricco programma di intrattenimento pensato per grandi e piccini: tra le vie del centro saranno allestite bancarelle di artigianato, attrazioni, giochi da tavolo, gonfiabili per bambini, postazioni di truccabimbi e momenti di animazione musicale.