Perinaldo Festival, omaggio a John Coltrane con Gianni Denitto e il Jazz Ensemble per una serata tra jazz e musiche del mondo

Prosegue la XX edizione del Perinaldo Festival – Terre di Confine, rassegna che da vent'anni intreccia concerti, alta formazione musicale e dialogo tra culture diverse. Il prossimo appuntamento è in programma domani sera alle 21.30, quando Piazza San Nicolò si trasformerà nel palcoscenico di una serata dedicata al grande jazz internazionale con "OUR Love Supreme – Da John Coltrane alle musiche dal mondo". Un evento che si preannuncia tra i momenti più significativi dell'edizione 2026, capace di unire ricerca artistica, improvvisazione e contaminazione culturale.

Protagonista della serata sarà il sassofonista torinese Gianni Denitto, artista dal respiro internazionale e già molto apprezzato dal pubblico del Festival dopo il concerto con i Kora Beat. Al suo fianco salirà sul palco il Perinaldo Festival Jazz Ensemble, formazione nata dai laboratori di musica d'insieme della manifestazione e coordinata dal M° Pietro Ballestrero, che sarà presente anche al basso elettrico. Il progetto rappresenta un'occasione speciale di incontro tra musicisti professionisti e giovani talenti, accomunati dalla stessa esperienza artistica.

Il concerto nasce come un omaggio a John Coltrane, nel centenario della nascita del leggendario sassofonista americano, ma si propone di andare oltre il tradizionale tributo. "OUR Love Supreme" prende infatti ispirazione dall'eredità del jazz modale per aprirsi alle influenze delle musiche dell'India, dell'Africa occidentale e di altre tradizioni sonore provenienti da ogni parte del mondo. Un percorso musicale nel quale composizione e improvvisazione si fondono in un dialogo continuo, mantenendo vivo lo spirito innovatore che ha caratterizzato l'opera di Coltrane.

Sul palco, oltre a Denitto e Ballestrero, saranno protagonisti gli allievi dei laboratori del Festival che compongono il Perinaldo Festival Jazz Ensemble, con una formazione che comprende fiati, chitarre elettriche, tastiere, vibrafono, batteria e percussioni. Un organico pensato per valorizzare il confronto tra generazioni e offrire ai giovani interpreti l'opportunità di condividere lo spazio creativo con musicisti di consolidata esperienza, in uno dei momenti più rappresentativi della manifestazione.

L'appuntamento restituisce pienamente lo spirito del Perinaldo Festival – Terre di Confine, che da vent'anni fa della musica uno strumento di incontro tra linguaggi, tradizioni e culture differenti. L'ingresso sarà libero e senza prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili, permettendo al pubblico di assistere gratuitamente a una serata che promette di unire il fascino del grande jazz internazionale alle suggestioni delle musiche del mondo.