Ospedaletti, una settimana di eventi tra mercatini, musica e spettacolo: dalla Pista Ciclabile al Concerto dei Tre Tenori

Prosegue il calendario estivo di Ospedaletti con una serie di appuntamenti che accompagneranno residenti e turisti tra la Pista Ciclabile e l'Auditorium Comunale. Mercatini, animazione, concerti e serate musicali caratterizzeranno gli ultimi giorni di luglio, offrendo occasioni di svago per tutte le età grazie a un programma che spazia dall'artigianato alla musica lirica, fino all'intrattenimento dal vivo. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con associazioni del territorio e rappresentano uno dei punti di forza dell'estate cittadina.

Questa sera la Pista Ciclabile ospiterà, dalle 17 alle 24 "I Colori dell'Arte", il mercatino dedicato all'artigianato e alle aziende agricole locali, promosso dall'Associazione Culturale Amici della Musica e delle Arti. Sempre lungo la Pista Ciclabile, a partire dalle 21.30, spazio anche al movimento con "E...state in forma", iniziativa di animazione curata dalla Happiness Asd che proporrà un momento all'insegna del benessere e dell'attività fisica all'aria aperta.

Il programma proseguirà giovedì 30 luglio con uno degli appuntamenti più attesi dell'estate ospedalettese. Alle 21.30, all'Auditorium Comunale, andrà infatti in scena il "Concerto dei Tre Tenori", inserito nella rassegna "Ospedaletti in Classica". Protagonisti della serata saranno Alessandro Fantoni, Rino Matafù e Manuel Pierattelli, che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso celebri arie d'opera, duetti lirici e brani della tradizione napoletana. L'evento è organizzato dall'Associazione Ars Longa in collaborazione con MusicOperArtist e sarà a ingresso libero.

La settimana di eventi si concluderà venerdì 31 luglio con un nuovo appuntamento sulla Pista Ciclabile. Dalle 21.30, nell'ambito della rassegna "Musica in Pista", sarà protagonista Dj Tex con una serata dedicata ai balli e alla musica on the road. Un'iniziativa pensata per coinvolgere il pubblico in un'atmosfera di festa, chiudendo nel segno del divertimento una settimana ricca di appuntamenti che conferma la vivacità del cartellone estivo di Ospedaletti.