Il grande jazz internazionale torna protagonista su Rai 2 con “UnoJazz&Blues Festival 2026”: protagonista anche l'Orchestra Sinfonica di Sanremo

Le grandi sonorità del jazz e del blues tornano in televisione con “UnoJazz&Blues Festival 2026”, l’appuntamento dedicato alla grande musica internazionale in onda martedì 28 luglio in seconda serata su Rai 2.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra virtuosismo, improvvisazione e grandi emozioni saranno Claudio Guerrini e Roberta Fontana, per la prima volta insieme alla conduzione di una serata che celebra uno dei festival jazz più prestigiosi del panorama europeo. Un evento che, anno dopo anno, continua a richiamare sul palco alcuni dei più autorevoli interpreti della scena internazionale.

Protagonisti dell’edizione 2026 saranno il raffinato David Linx Quintet, il leggendario chitarrista John Scofield Trio, uno dei musicisti che hanno maggiormente influenzato il jazz contemporaneo come Kurt Rosenwinkel, l’energia travolgente della Nils Landgren Funk Unit e il gran finale affidato alla straordinaria voce di Kurt Elling, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo, in un incontro tra jazz e musica sinfonica destinato a regalare al pubblico uno dei momenti più emozionanti della serata.

Attraverso esibizioni dal vivo, racconti, curiosità e approfondimenti, UnoJazz&Blues Festival 2026 accompagnerà gli spettatori alla scoperta di un linguaggio musicale senza tempo, capace di parlare a pubblici diversi e di rinnovarsi continuamente senza perdere la propria identità. Un racconto televisivo che unisce spettacolo, cultura e passione, confermando l’impegno della Rai nel valorizzare eventi di altissimo profilo artistico.

«Sono felice di tornare alla conduzione di UnoJazz&Blues e di condividere quest’avventura con Roberta Fontana» – racconta Claudio Guerrini – «Ogni edizione rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare il grande pubblico a una musica che continua a emozionare, sorprendere e raccontare storie attraverso il talento di artisti straordinari. Anche quest’anno accompagneremo gli spettatori alla scoperta di interpreti che hanno scritto pagine importanti della storia del jazz internazionale.»

«Entrare a far parte della famiglia di UnoJazz&Blues è motivo di grande orgoglio» – aggiunge Roberta Fontana – «Il jazz è un linguaggio universale, capace di mettere in dialogo culture, sensibilità e generazioni diverse. Sarà un viaggio affascinante, ricco di musica, emozioni e grandi interpreti.»

Il programma è una produzione Le Muse Novae, in collaborazione con Casta Diva, realizzata per la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, da un’idea di Walter Lagorio. La regia è firmata da Lorenzo Merico. La supervisione artistica è di Dimitri Cocciuti. Autori: Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci. Referente editoriale Rai è Roberta Bellagamba. La direzione artistica è affidata ad Andrea De Martini, mentre il direttore di produzione è Mara De Scalzi. Delegato Rai è Davide Caia. La produzione esecutiva è curata da Enrica Corsi, Fulvio Gazzola e Alex Liistro.