Successo di pubblico e lunghi applausi per il concerto del Coro ANC Ventimigliese: una serata di musica dedicata a don Ferruccio Bortolotto

Successo di pubblico e calorosi applausi per il concerto del Coro ANC Ventimigliese, andato in scena domenica 26 luglio nel suggestivo chiostro della Parrocchia di Sant'Agostino. L'iniziativa è stata organizzata per rendere omaggio e ringraziare don Ferruccio Bortolotto per la sua costante presenza e per il prezioso servizio svolto a favore della comunità. Una serata che ha saputo unire musica, partecipazione e sentimento, richiamando numerosi spettatori che hanno seguito con attenzione ogni momento dello spettacolo, premiando gli artisti con lunghi e sentiti applausi.

Sul palco si sono esibiti i circa 33 coristi del Coro ANC Ventimigliese, diretti dal maestro Dario Amoroso e accompagnati al pianoforte da Antonella Pisano e Lorenzo Spinella. Il repertorio ha proposto un viaggio attraverso alcuni dei più celebri brani della tradizione lirica italiana, alternati a canzoni della musica leggera, coinvolgendo il pubblico in un percorso musicale ricco di emozioni. A presentare la serata è stato il fondatore e responsabile del coro, Rino Aliquò, che ha accompagnato gli spettatori tra i diversi momenti del concerto, valorizzando il significato dell'iniziativa e il forte spirito di condivisione che ha caratterizzato l'evento.

Ad arricchire ulteriormente il programma sono stati gli interventi dei solisti Nadiia Karpova, Emilia Spinella e Denis Piccolo, mentre Zelda Bonizzoni ha impreziosito la serata con le sue esibizioni al flauto, ricevendo calorosi consensi dal pubblico presente. L'alternanza tra esecuzioni corali e performance solistiche ha contribuito a rendere il concerto particolarmente apprezzato, confermando la qualità artistica del gruppo e la capacità di coinvolgere gli spettatori in una serata all'insegna della buona musica e della partecipazione collettiva.

Al termine dell'evento, il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione "Fois" di Ventimiglia, Ernesto Fresca Fantoni, ha espresso la propria soddisfazione per l'ottima riuscita della manifestazione, rivolgendo un sentito ringraziamento ai coristi, al maestro, ai musicisti, a Rino Aliquò e a tutto il pubblico intervenuto. "È un amico che tutti vorrebbero avere. Noi siamo fortunati ad averlo qui con noi", ha dichiarato riferendosi a don Ferruccio Bortolotto, sottolineando il profondo legame che unisce il parroco alla comunità ventimigliese.

Visibilmente emozionato, don Ferruccio Bortolotto ha ringraziato il Coro ANC Ventimigliese, gli organizzatori e tutti i presenti per l'affetto ricevuto. Il parroco ha inoltre evidenziato il valore della musica come strumento di unione, condivisione e vicinanza tra le persone. La serata si è così conclusa tra applausi e momenti di grande partecipazione, confermando ancora una volta il ruolo del Coro ANC Ventimigliese come importante realtà musicale e sociale del territorio, capace di promuovere cultura, solidarietà e amicizia attraverso il linguaggio universale della musica.