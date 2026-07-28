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Eventi | 28 luglio 2026, 08:43

Successo di pubblico e lunghi applausi per il concerto del Coro ANC Ventimigliese: una serata di musica dedicata a don Ferruccio Bortolotto

L'evento, ospitato nel chiostro della Parrocchia di Sant'Agostino, ha reso omaggio al parroco per il suo servizio alla comunità tra lirica, musica leggera ed emozioni

Successo di pubblico e calorosi applausi per il concerto del Coro ANC Ventimigliese, andato in scena domenica 26 luglio nel suggestivo chiostro della Parrocchia di Sant'Agostino. L'iniziativa è stata organizzata per rendere omaggio e ringraziare don Ferruccio Bortolotto per la sua costante presenza e per il prezioso servizio svolto a favore della comunità. Una serata che ha saputo unire musica, partecipazione e sentimento, richiamando numerosi spettatori che hanno seguito con attenzione ogni momento dello spettacolo, premiando gli artisti con lunghi e sentiti applausi.

Sul palco si sono esibiti i circa 33 coristi del Coro ANC Ventimigliese, diretti dal maestro Dario Amoroso e accompagnati al pianoforte da Antonella Pisano e Lorenzo Spinella. Il repertorio ha proposto un viaggio attraverso alcuni dei più celebri brani della tradizione lirica italiana, alternati a canzoni della musica leggera, coinvolgendo il pubblico in un percorso musicale ricco di emozioni. A presentare la serata è stato il fondatore e responsabile del coro, Rino Aliquò, che ha accompagnato gli spettatori tra i diversi momenti del concerto, valorizzando il significato dell'iniziativa e il forte spirito di condivisione che ha caratterizzato l'evento.

Ad arricchire ulteriormente il programma sono stati gli interventi dei solisti Nadiia Karpova, Emilia Spinella e Denis Piccolo, mentre Zelda Bonizzoni ha impreziosito la serata con le sue esibizioni al flauto, ricevendo calorosi consensi dal pubblico presente. L'alternanza tra esecuzioni corali e performance solistiche ha contribuito a rendere il concerto particolarmente apprezzato, confermando la qualità artistica del gruppo e la capacità di coinvolgere gli spettatori in una serata all'insegna della buona musica e della partecipazione collettiva.

Al termine dell'evento, il presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione "Fois" di Ventimiglia, Ernesto Fresca Fantoni, ha espresso la propria soddisfazione per l'ottima riuscita della manifestazione, rivolgendo un sentito ringraziamento ai coristi, al maestro, ai musicisti, a Rino Aliquò e a tutto il pubblico intervenuto. "È un amico che tutti vorrebbero avere. Noi siamo fortunati ad averlo qui con noi", ha dichiarato riferendosi a don Ferruccio Bortolotto, sottolineando il profondo legame che unisce il parroco alla comunità ventimigliese.

Visibilmente emozionato, don Ferruccio Bortolotto ha ringraziato il Coro ANC Ventimigliese, gli organizzatori e tutti i presenti per l'affetto ricevuto. Il parroco ha inoltre evidenziato il valore della musica come strumento di unione, condivisione e vicinanza tra le persone. La serata si è così conclusa tra applausi e momenti di grande partecipazione, confermando ancora una volta il ruolo del Coro ANC Ventimigliese come importante realtà musicale e sociale del territorio, capace di promuovere cultura, solidarietà e amicizia attraverso il linguaggio universale della musica.

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