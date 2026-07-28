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Eventi | 28 luglio 2026, 11:52

Ai giardini Lowe va in scena "E... State in Tenco – Bordighera d’Autore"

Due serate tra canzone d’autore, musica dal vivo, parole e memoria

Ai giardini Lowe va in scena &quot;E... State in Tenco – Bordighera d’Autore&quot;

Due serate ai giardini Lowe tra canzone d’autore, musica dal vivo, parole e memoria. L'1 e il 2 agosto va in scena E... State in Tenco – Bordighera d’Autore.

Sabato 1 agosto, Roberta Bellesini Faletti e Chiara Buratti presenteranno Io Dico, omaggio a Giorgio Faletti, seguito da Andrea Scanzi & Borderlobo con Canzoni per la Pace.

Domenica 2 agosto, invece, Luciano “Lucien” Barbieri presenterà Amilcare e Sanremo, prima dei concerti di Luca Romagnoli e Morgan, al piano e voce. Le serate saranno presentate da Massimo Schiavon e Massimo Milone.

 

Elisa Colli

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