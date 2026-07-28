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Eventi | 28 luglio 2026, 10:25

Sanremo, i bambini diventano giovani archeologi nel nuovo laboratorio in programma domani sera in piazza Nota

Appuntamento mercoledì 29 luglio alle ore 21.00

Nuovo appuntamento domani sera in piazza Nota, alle ore 21.00, con i laboratori dedicati ai più piccoli. In calendario ci sarà infatti l’incontro “I detectives del passato. Lo scavo archeologico” dedicato ai bambini tra gli 8 e i 12 anni, che per una sera potranno trasformarsi in giovani archeologi. Sono previsti giochi con scavi, ricerca di reperti, misurazioni e catalogazioni. A ricordo dell’esperienza sarà consegnato a tutti il diploma del piccolo/a archeologo/a.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi telefonando al numero 333 3787365 (da lunedì a venerdì, ore 9-13) oppure inviando una mail mail all’indirizzo cultura@comune.sanremo.im.it.

Il calendario di eventi “La piazza in gioco. Storie, arte e giochi in piazza Nota”, organizzati dall’Assessorato alla Cultura, proseguirà poi venerdì 31 luglio, sempre alle ore 21, con lo spettacolo teatrale “I love Dante” a cura di Talea.

Redazione

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