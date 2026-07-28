Sanremo, i bambini diventano giovani archeologi nel nuovo laboratorio in programma domani sera in piazza Nota

Nuovo appuntamento domani sera in piazza Nota, alle ore 21.00, con i laboratori dedicati ai più piccoli. In calendario ci sarà infatti l’incontro “I detectives del passato. Lo scavo archeologico” dedicato ai bambini tra gli 8 e i 12 anni, che per una sera potranno trasformarsi in giovani archeologi. Sono previsti giochi con scavi, ricerca di reperti, misurazioni e catalogazioni. A ricordo dell’esperienza sarà consegnato a tutti il diploma del piccolo/a archeologo/a.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi telefonando al numero 333 3787365 (da lunedì a venerdì, ore 9-13) oppure inviando una mail mail all’indirizzo cultura@comune.sanremo.im.it.

Il calendario di eventi “La piazza in gioco. Storie, arte e giochi in piazza Nota”, organizzati dall’Assessorato alla Cultura, proseguirà poi venerdì 31 luglio, sempre alle ore 21, con lo spettacolo teatrale “I love Dante” a cura di Talea.