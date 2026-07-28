Triora e Molini aprono le porte delle loro chiese: l'8 agosto torna "Vedere per Credere", tour tra arte, storia e fede

Torna anche quest'anno "Vedere per Credere", l'iniziativa promossa dalle Parrocchie di Nostra Signora Assunta di Triora e di San Lorenzo Martire di Molini di Triora, in collaborazione con le Missionarie della Divina Rivelazione di Roma. L'appuntamento è fissato per venerdì 8 agosto e proporrà un tour guidato gratuito tra le principali chiese dei due centri dell'entroterra, con un percorso pensato per valorizzare il patrimonio storico, artistico e spirituale del territorio. L'iniziativa offrirà ai partecipanti la possibilità di conoscere da vicino luoghi di culto ricchi di storia, accompagnati da visite e momenti di approfondimento, in un itinerario che unirà cultura e fede.

Il programma prenderà il via alle 9.30 dalla Collegiata di Nostra Signora Assunta di Triora, con la visita all'oratorio di San Giovanni Battista. Alle 11.00 il gruppo raggiungerà la chiesa di San Bernardino da Siena, mentre alle 13.30 è prevista la discesa verso Molini di Triora percorrendo la storica mulattiera. Nel pomeriggio, alle 14.00, tappa al Santuario della Madonna della Montà, seguita alle 15.00 dalla visita alla chiesa, casa natale di San Giovanni Lantrua. Alle 15.30 sarà quindi la volta della chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire, prima della conclusione della giornata.

A chiudere il programma sarà, alle 16.30, una meditazione mariana in musica con concerto d'organo curato da Andrea Titto, organista ausiliare del Duomo di Milano. Per l'intera giornata, dalle 9.30 alle 17.00, le chiese coinvolte resteranno aperte per la preghiera personale e le visite. Gli organizzatori hanno previsto la possibilità di partecipare sia all'intero itinerario, con partenza da Triora e conclusione intorno alle 17.30 alla parrocchia di Molini di Triora, sia di prendere parte soltanto ad alcune tappe, raggiungendo autonomamente la chiesa desiderata all'orario indicato nel programma.

La partecipazione è completamente gratuita e, per chi seguirà l'intero percorso, sarà disponibile un servizio navetta senza costi per il rientro a Triora. Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di presentarsi con un abbigliamento consono ai luoghi di culto e di indossare scarpe comode, considerando anche il tratto lungo la vecchia mulattiera; il pranzo sarà invece a carico dei partecipanti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare don Andrea al numero 392 312 0522. L'iniziativa gode del patrocinio della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, dell'Istituto Teologico Pio XI e dei Comuni di Triora e Molini di Triora.