Sanremo: area cani di San Martino nuovamente in sicurezza, installato il cancello crollato alcune settimane fa (Foto)

Sembra finalmente terminato il ‘caso’ del cancello dell’area cani di San Martino crollato nelle scorse settimane, anche se non è da escludere qualche strascico legale, visto che la donna che ha subito alcune ferite per l’accaduto, aveva preannunciato una querela.

Nei giorni scorsi il Comune ha provveduto, attraverso la ditta che si era occupata dei lavori di installazione, di sistemare nuovamente il cancello. L’intervento è del tutto simile al precedente ma, questa volta, per evitare ulteriori guai, il cancello è stato assicurato ulteriormente alla struttura con un paio di collari in acciaio. Questi, nel caso in cui le cerniere dovessero cedere, lo terrebbero in piedi.

Un intervento importante per una struttura che viene utilizzata quotidianamente dai proprietari degli amici a quattro zampe. Un giardino sul mare che consente qualche momento di relax ed agli animali di saltellare in tutta libertà nel verde. A fianco del cancello è anche apparso un cartello con la scritta 'Area cani spaziale' a conferma che la zona è particolarmente apprezzata dagli utilizzatori.

Ora rimane solo da capire l’eventuale vicenda giudiziaria che potrebbe evolversi, nel caso in cui la donna rimasta ferita presenti la denuncia. Soprattutto saranno da stabilire le responsabilità dell’accaduto.